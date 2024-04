Flavio Briatore, come sta dopo l'operazione per un tumore al cuore: «Fate prevenzione e pregate». Il videomessaggio sui social

Flavio Briatore, reduce da un'operazione per un tumore al cuore, ha ringraziato tutti coloro che gli hanno dimostrato affetto e calore in questi giorni difficili. Da Monte Carlo dove vive si rivolge ai follower con u video pubblicato sul suo profilo Instagram: «Vi voglio ringraziare, io sto bene. Il messaggio che ho mandato è quello: ragazzi, fate la prevenzione, è fondamentale. E poi un altro messaggio che vi do, ogni tanto pregare non fa male».

Il messaggio sui social

Flavio Briatore, in abbigliamento casual, si rivolge ai follower: «Ragazzi volevo dirvi che sto bene. Intanto volevo ringraziarvi tutti perché mai più mi immaginavo di avere così tante manifestazioni d'affetto da parte di tantissima, tantissima gente. Ieri ho fatto una passeggiata e c'era un mucchio di gente che mi salutava, mi stringeva la mano e mi chiedeva come sto. Sto bene, non posso ringraziare personalmente tutti», ha detto nel video.

La prevenzione

Riguardo alla prevenzione, all'indomani dell'operazione al cuore Flavio Briatore aveva detto al Corriere della Sera: «È roba da ricchi, mi hanno detto. È vero, siamo dei privilegiati.

Dovremmo tutti poter fare i check up. Ci sono cose per le quali centro, destra e sinistra dovrebbero essere uniti e una è il diritto alla salute». Briatore ha specificato anche: «Intanto per curarmi a Milano ho pagato, non l’ho fatto gratis». Ricevere la diagnosi è stato un duro colpo: "Ero spaventato e pregavo", ha ricordato.

Elisabetta Gregoraci e il figlio al suo fianco

«Mi ha sostenuto Nathan, quando dopo l'intervento ci siamo visti è stato un momento molto commovente, lui piangeva. È grande e grosso, è alto un metro e 88, ma ha il cuore di un bambino, è ancora piccolo. Si è molto emozionato...», ha raccontato Flavio Briatore. La presenza del figlio al suo fianco è stata fondamentale, come quella della ex moglie Elisabetta Gregoraci: «Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla salute. Si torna a casa», ha scritto lei raccontando di essere stata accanto al manager giorno e notte. Lui è molto grato alla showgirl per la vicinanza, e allo stesso modo ringrazia tutte le persone care che non lo hanno abbandonato: "È stata molto carina, come Daniela Santanché, che è venuta a trovarmi diverse volte, e altri amici: non li ho avvisati tutti, prima di ricoverarmi, perché avrei solo creato problemi all’ospedale, con l’attenzione su di me. Elisabetta farà sempre parte della mia famiglia, mi ha dato la cosa più importante che ho, mio figlio. Già solo questo merita tutto il mio rispetto. Ho sentito anche Leni (la figlia avuta da Heidi Klum, ndr)... Addirittura è stato Falco ad avvisarla subito".