​Isola dei Famosi, Taylor Mega: «Sono stata tossicodipendente, soffro di attacchi di panico»

Dopo le polemiche della prima puntata dell’Isola dei Famosi, Taylor Mega si racconta e svela dettagli fin qui inediti del suo passato. Nel corso di un confessionale – andato in onda nella striscia pomeridiana su Canale 5 – la giovane friulana ha raccontato di soffrire di «attacchi di panico e ansia» e di temere che l’Isola possa «tirare fuori fantasmi interiori che nella vita di tutti giorni riesci a seppellire». Taylor Mega ha inoltre svelato di aver avuto «problemi di tossicodipendenza», ma di esserne uscita da sola dopo sei mesi «per il bene che volevo alla mia famiglia e a me stessa».

L’ex fiamma di Briatore ha inoltre fatto chiarezza sulle polemiche che hanno contraddistinto la sua prima settimana da naufraga: «Sono una ragazza abituata ai giudizi della gente, sono abituata ad essere molto giudicata per il mio stile di vita, per le mie scelte, però sono vera che si mostra al 100%, non indosso maschere e non so di che serata stiano parlando. Il limite delle tre settimane non c'è più, sono convinta a voler continuare, se il pubblico me lo permette, vorrei andare avanti. Mi ero posta dei limiti perché conosco le mie debolezze, so di essere una persona molto fragile». Infine, Taylor Mega ha raccontato che la sua famiglia non era al corrente dei suoi problemi con la droga: «Chissà come la prenderanno i miei genitori quando scoprono questo. Mi metto nei loro panni, non è una cosa semplice, probabilmente ci rimarranno malissimo. Mi dispiace di questo, ma questa sono».

