APRILIAI carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia diretti dal tenente colonnello Riccardo Barbera hanno chiuso le indagini sull'aggressione avvenuta in via Verdi il 2 febbraio scorso: sono 4 i minorenni, tra i 14 e i 17 anni, denunciati. Un quinto ragazzo, di soli 13 anni, non è imputabile. Eppure era lì quella sera.Il gruppetto di violenti non ha voluto collaborare, solo uno di loro ha dichiarato «Sì, c'ero», senza aggiungere altro. Gli altri sono rimasti in silenzio. Nei loro confronti è scattata la denuncia alla Procura dei Minori di Roma per lesioni aggravate in concorso. Ora si attendono ulteriori provvedimenti: è probabile che la Procura vorrà interrogarli di nuovo. Ma la vicenda rischia di scivolare via senza grosse conseguenze. I militari sono arrivati ad identificare i responsabili grazie ad alcune testimonianze, ma soprattutto grazie alle telecamere di videosorveglianza e ai video che giravano tra smartphone e internet che ritraevano il gruppetto di violenti aggredire e schernire la loro vittima: un 19enne di Aprilia che quella sera si è trovato in via Verdi per caso ed ha subito le regole di un assurdo gioco social noto come knockout game, importato dagli Stati Uniti. Nessun aiuto è stato fornito ai militari da parte delle famiglie dei 4 minori, elemento tra i più preoccupanti di questa vicenda. Si tratterebbe di realtà difficili, alcuni di loro appartengono a famiglie rom. Nessuna confessione quindi, ma gli elementi raccolti dai carabinieri del Reparto Territoriale hanno permesso alle indagini di arrivare ad una svolta e di decidere per la denuncia. La vittima dell'aggressione ha cercato di collaborare con le forze dell'ordine, ma il 19enne non conosceva nessuno di quei minorenni. In sostegno del ragazzo si è mobilitata l'intera città di Aprilia, in tanti hanno raccolto dei soldi da donargli per le spese mediche da sostenere. A causa del cazzotto, infatti, il 19enne è caduto sbattendo il volto a terra: ha perso una parte della dentatura e poi è svenuto. Dopo essersi ripreso, quella sera, ha utilizzato il suo cellulare per chiedere aiuto. Poi si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia. Il sindaco di Aprilia Antonio Terra giorni fa lo ha incontrato e anche l'amministrazione comunale ha fatto partire una raccolta fondi per aiutarlo.Raffaella Patricelli