Sabato 18 Maggio 2024, 10:52

È diventato comune vedere cani nei ristoranti, ma sono effettivamente ammessi? Questa la domanda che si pone il New York Times. Secondo il Dipartimento della Salute di New York e molti clienti con cani da assistenza, la risposta è no. Tuttavia, alcuni proprietari di cani non riescono a separarsi dai loro animali. Un argomento interessante che coinvolge anche l'Europa. Cani sugli aerei, il dibattito tra gli americani: è ora di stabilire limiti più rigidi?