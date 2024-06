Giovedì 6 Giugno 2024, 08:56 - Ultimo aggiornamento: 09:09

Svolta nel caso di accuse di stalking nei confronti di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma calcio e centrocampista della Nazionale Italiana. Il centrocampista sarebbe stato accusato ingiustamente da una escort romena di averla perseguitata. La donna, una ventiquattrenne, e il calciatore, infatti, non si sono mai conosciuti. Tra loro non c'è stata neppure una stretta di mano. È questo quanto è emerso nell'inchiesta dei carabinieri che, nella giornata di martedì, hanno eseguito una perquisizione a casa della donna che risiede nella città di Parma, acquisendo il suo cellulare.

La 24enne ora è indagata con le accuse di calunnia e diffamazione. La giovane escort aveva sostenuto, infatti, di avere incontrato ed essersi vista con il calciatore per diversi mesi, nel periodo compreso tra gennaio e il luglio 2023. Nel corso del tempo - aveva raccontato la 24enne in esclusiva al sito dillingernews.it di Fabrizio Corona -, il comportamento del centrocampista il giocatore della Roma sarebbe diventato ossessivo fino al punto di generare in lei ansia e preoccupazioni. Per questo era stata depositata una querela contro Pellegrini. Gli accertamenti dei carabinieri però hanno svelato la "totale infondatezza della ricostruzione" della 24enne.

Per questo ora la "palla" passa ai pm della Capitale che, alla luce della nuova indagine, potrebbero inoltrare al gip richiesta di archiviazione. «Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l'articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto», aveva scritto sul suo profilo Instagram, Pellegrini, intervenuto per smentire le accuse di stalking. «Non voglio invece sprecare più di tre secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia - aveva aggiunto il calciatore azzurro -. Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare persone per bene».

Una vicenda torbida e dai contorni non ben definiti su cui ha indagato la procura di Parma. Il capitano della Roma era piombato nella bufera, messo sotto accusa per stalking. Le denunce della ragazza erano state presentate a Roma, Parma e Avezzano. Il sospetto è che si potesse celare una tentata estorsione rispetto alla quale il calciatore azzurro, esasperato, potesse cedere e pagare. Sull'account Instagram della moglie erano comparsi, del resto, molti commenti significativi sotto forma di sospetti bot: «Ti ricordi quando 5-6 mesi fa hai messo un detective perché pensavi ti fosse infedele? Hai pensato bene. Ti ricordi quando era in quella villa con gli amici a metà luglio? L'hai videochiamato e dicevi che ti mancava? Lui era sempre con me. Idem quando eravamo in barca a metà di luglio». E ancora: «Puoi dire a quell'ossessionato di tuo marito di smetterla con i tuoi hacker e lo stalking, ha già quattro denunce alla polizia».