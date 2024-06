Ragni volanti velenosi "Joro", allarme invasione negli Stati Uniti: ecco cosa sono e come riconoscerli

Negli Stati Uniti sembrebbe essere in arrivo un'invasione di ragni velenosi giganti con zampe lunghe 10 centimetri: i ragni Joro. Secondo il New Jersey Pest Control sarà facile riconoscerli, in particolare le femmine, per il loro corpo giallo e grigio. Al momento gli esperti dichiarano di non avere prove che possano arrecare danni ad essere umani o animali domestici.

Aviaria, secondo caso di influenza umana negli Usa. Cdc: «Possibili altri contagi ma rischio basso»

Cosa sono

Nella East Coast degli Stati Uniti è in arrivo un'invasione di ragni giganti provenienti dal Giappone: i ragni Joro. Le caratteristiche di questi animali sono le dimensioni (le femmine possono raggiungere i 10 cm di lunghezza), il loro corpo è di colore grigio e giallo ma soprattutto una caratteristica che li distingue rispetto agli altri è la loro capacità di poter volare.

L'allarme

Uno studio pubblicato lo scorso ottobre dall’esperto di specie invasive David Coyle ha scoperto che queste specie, originari dell’Asia, sono arrivati nella Georgia settentrionale intorno al 2010.

Le città urbane

I ragni Joro rispetto agli altri ragni non trovano particolarmente stressanti il rumore e il distrurbo del vento che proviene dalle strade. Secondo un recente studio pubblicato su Arthropoda si spiegherebbe il motivo per il quale vengono avvistate nelle aree urbane e suggerirebbe che queste creature possono diffondersi negli Stati Uniti.