«Papà, ho perso il telefono, questo è un nuovo numero», Marcello Cirillo sventa la truffa WhatsApp. Ecco cosa è successo

Marcello Cirillo, cantante, regista e attore teatrale è stato vittima della truffa che circola tramite Sms e Whatsapp con l’intento di svuotare i conti correnti ai malcapitati di turno. La disavventura è stata raccontata dallo stesso conduttore televisivo che ha peraltro condiviso qualche ora fa sulla sua pagina Instagram la foto del messaggio ricevuto: «Mi è arrivato un sms da un numero sconosciuto e mi sono preoccupato», racconta. Il testo recitava così: «Papà ho perso il telefono, questo è un numero temporaneo, puoi salvarlo e memorizzarlo su whatsapp?».

Cosa è successo

Il cantante, 66 anni, ha inizialmente memorizzato subito quel numero e ha risposto a quel messaggio apparentemente del tutto innocuo. «Poi - spiega ancora Marcello Cirillo sul suo canale social - è scattato qualcosa nella mia testa e ho contattato mia figlia. Lei, MariaElisa, mamma di tre bimbi e con la passione per il canto, lo ha subito messo in guardia: «Papà, non è vero. E’ una truffa». «Attenzione quindi - avverte il conduttore tv - se vi capita questo numero (393477882828) e qualcuno vi dice ho perso il telefono, non ci credete perché è un raggiro».

La truffa WhatsApp, ecco come funziona

«Ciao mamma», oppure «ciao papà» e «ho rotto, ho perso oppure mi è caduto il telefono».

Nel messaggio, poi, l’invito a richiamare su un altro numero: ecco gli elementi della truffa che viaggia già dallo scorso anno fra i cellulari di molti genitori. Una comunicazione che metterebbe in allarme mamme e papà a tal punto da spingere la persona contattata a telefonare a quel numero sconosciuto o rispondere alle richieste (spesso di denaro) dettate dal malvivente. Le forze dell’ordine hanno più volte consigliato di «non fornire mai dati personali tramite e-mail,sms o telefonate soprattutto diffidare delle email che tramite un link rimandano a siti web sui cui confermare i propri dati personali». In ogni caso è opportuno effettuare le verifiche e richiamare il proprio figlio sul numero. Certi che risponderà.