Elisabetta Franchi, chi è la stilista: età, carriera, vita privata, le polemiche e il tradimento del compagno

Oggi, 5 giugno, il tribunale di Busto Arsizio ha condannato la società di proprietà della nota stilista Elisabetta Franchi a versare 5 mila euro di risarcimento all'Associazione nazionale lotta alle discriminazioni e promuovere corsi interni per tutti i dipendenti contro la discriminazione di genere. Tutto questo a seguto delle sue dichiarazioni, due anni fa, in merito al “tipo” di donna che può ricoprire un ruolo di vertice all'interno della sua azienda. Fin da subito si è scatenata una vera e propria bufera intorno alla stilista, che vanta oltre 1100 negozi multimarca e 87 store monomarca in tutto il mondo (con un fatturato che nel 2019 ha raggiunto i 120 milioni di euro), culminata oggi con la condanna del tribunale. Vediamo insieme chi è Elisabetta Franchi.