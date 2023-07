Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi vicini alla serata Rai: lui era senza fede. Crisi con Belen? Il gossip si riaccende

Stefano De Martino e Alessia Mercuzzi seduti uno di fianco all'altro alla presentazione dei palinsesti Rai. Niente di strano se non fosse che questa immagine fa riesplodere il gossip. Eravamo nel 2020 Dagospia lancia una bomba delle sue: secondo il sito di D'Agostino la “Pinella” aveva una relazione clandestina con il conduttore napoletano e per questo il matrimonio tra lui e Belen Rodriguez andò in crisi. La conduttrice e l'ex ballerino smentirono, la Rodriguez non disse nulla per qualche anno. Poi lo scorso anno Belen parla di Alessia Marcuzzi a Le Iene. «Professionalmente è molto brava ma non posso dire che sia stata sempre corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Non lo so» – disse la show girl argentina. Oggi 8 luglio 2023, il gossip si riaccende. Stefano e Alessia seduti «vicini vicini» alla serata della Rai.

De Martino-Marcuzzi, il gossip riesplode

Ma fin qui nulla di strano in fondo lavorano per la stessa azienda.

Ma ai gossippari non sfugge nulla e notano un dettaglio particolare: De Martino non indossa la fede. Eppure fino a qualche giorno prima la aveva. Il conduttore infatti prima di andare a Milano per la serata della Rai è stato in vacanza con la famiglia.

Sono stati diversi gli scatti che la showgirl venezuelana e Stefano hanno postato sui social. Felici e sorridenti e con fedi al dito. Eppure alla serata dei palinsesti Rai l'anulare di De Martino era privo di anello, il motivo? Possibile una dimenticanza, ma la "verità" del gossip dice altro. Nessuno commenta e intanto giorni fa Diva e Donna parlava di una crisi (un'altra) tra Belen e Stefano che hanno riprovato a risanare con la vacanza appena passata. Sarà vero? Ci saranno riusciti, chi può dirlo. Mentre i rumors corrono le notizie ufficiali vedono Alessia Marcuzzi single e De Martino felicemente sposato con Belen.