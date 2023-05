Stefano De Martino, da ballerino a showman: chi è il conduttore del programma televisivo «Bar Stella»

Il conduttore di Bar Stella

Stefano De Martino riaccende l’insegna del suo «Bar Stella» che apre nuovamente i battenti da stasera - mercoledì 3 maggio - alle 23.45 su Rai 2. Lo storico bar - come gli spettatori più affezionati sanno - è realmente esistito a Torre Annunziata (paese natale di De Martino) e fu fondato da suo nonno cento anni fa.

Nel Bar Stella si entra per bere un caffè oppure uno degli improbabili cocktail preparati dal barista Luciano (Herbert Ballerina) - come un «Gin Tonio» o una «Tachipirinha» - e si finisce col rimanere seduti su una delle poltroncine vintage della sala, coinvolti da temi e dibattiti - ora paradossali, ora surreali - suggeriti da Stefano e alimentati dall’ospite «serio» della puntata, portatore sano di un briciolo di cultura, altrimenti latitante.

Chi è Stefano De Martino

Stefano De Martino è un ballerino e personaggio televisivo italiano di 33 anni, ex ballerino di Amici nel 2009. Il suo nome è noto per via della sua lunga relazione con Belén Rodríguez, iniziata nel 2012 quando era ancora fidanzato con Emma Marrone. Stefano e Belèn si sono sposati il 20 settembre 2013, hanno avuto il piccolo Santiago ma si sono separati nel 2015 per poi riprendersi a fine 2019. Dopo pochi mesi la coppia si è nuovamente separata: mentre Belén è stata vista in compagnia di Gianmaria Antinolfi, a Stefano De Martino sono stati attribuiti alcuni flirt poi smentiti: il primo con Alessia Marcuzzi, il secondo con Mariana Rodriguez, e poi con Mariacarla Boscono, mentre nell’estate 2021 con Paola Di Benedetto.

La biografia

Stefano De Martino nasce a Torre Annunziata (Napoli) il 3 ottobre 1989. La sua famiglia è composta dai genitori Maria Rosaria Scassillo e Enrico De Martino, dalla sorella Adelaide e dal fratello Davide. Vero e proprio figlio d’arte (anche suo padre era un ballerino), Stefano si appassiona alla danza fin da bambino. Estremamente talentuoso, nel 2007 vince una borsa di studio a New York presso il Broadway Dance Center. Lavora poi con la compagnia Oltre Dance Company di Macia Del Prete prima di approdare ad Amici, il celebre programma di Maria De Filippi. Stefano viene eliminato in semifinale, classificandosi però primo tra i ballerini. Da lì inizia una sfolgorante carriera per il giovane di Torre Annunziata, che lo porta a condurre importanti programmi televisivi. A Stefano sono associati molti flirt, quasi tutti smentiti, tra cui quelli con Giulia Pauselli, Elena d’Amario, Chiara Scelsi, Giorgia Gabriele (ex storica di Gianluca Vacchi). Ma il grande amore di Stefano ha un nome e cognome: Belèn Rodriguez, con la quale si sposa il 20 settembre 2013 dopo aver avuto un figlio insieme, per separarsi nel 2015 e tornare successivamente insieme tra fine 2019 e inizi 2020. Nel 2019 Stefano è anche protagonista di un divertente malinteso: in un post su Instagram, Stefano condivide una foto con alcuni amici a una laurea, con la scritta “Laureato”: questo scatena le reazioni del web, con i suoi fan che credono che sia lui ad essersi laureato, ma in realtà la persona laureata era il suo amico Gianfranco.

La carriera

Stefano De Martino è un affermato ballerino italiano e un noto personaggio dello showbusiness. Nel 2009 partecipa alla nona edizione del talent Amici di Maria de Filippi, arrivando fino in semifinale e al primo posto tra i ballerini. Quell’edizione di Amici viene vinta dalla cantante Emma Marrone, con la quale Stefano ha anche una relazione. Stefano vince un contratto con la Complexions Contemporary Ballet, con la quale ha l’opportunità di viaggiare ed esibirsi in tutto il mondo, in particolare in Nuova Zelanda, Hawaii e Australia. Torna l’anno dopo ad Amici in qualità di ballerino professionista. Stefano inizia poi una carriera che va oltre il ballo. Dal 2012 diventa ospite fisso della trasmissione di Rai Due Quelli che il calcio; nel 2015 conduce il daytime di Amici, e, nello stesso anno partecipa al programma, condotto da Belèn Rodriguez, Pequeños Gigantes, come capitano della squadra “Gli Incredibili”. Partecipa poi come giudice alla trasmissione Selfie – Le Cose Cambiano di Simona Ventura e due anni dopo fa l’inviato per Alessia Marcuzzi ne L’Isola dei Famosi. Stefano arriva a condurre il programma comico di Rai Due Made In Sud insieme a Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci. Conduce infine, insieme a Belèn Rodriguez, La Notte della Taranta. Da Marzo 2021 è giudice del programma Amici 20 di Maria De Filippi insieme al Principe Emanuele Filiberto e Stash: Stefano ha dichiarato che ascolta nella vita privata le canzoni di Sangiovanni e di Tancredi.

Il rapporto con Belen Rodriguez

Stefano De Martino è al centro del Gossip quando, nel 2012, inizia la sua relazione con Belén Rodríguez: dopo aver ballato spesso in coppia durante l’edizione 11 di Amici, si innamorano e finiscono con il tradire i rispettivi partner Emma Marrone e Fabrizio Corona. Stefano e Belèn convolano a nozze nel settembre 2013, dopo che il 9 aprile dello stesso anno avevano avuto un figlio, Santiago. A fine 2015 il matrimonio va in crisi e i due si separano. Stefano ha successivamente una relazione, mai resa ufficiale, con l’influencer Gilda Ambrosio, che però ha vita breve. A fine 2019, Stefano e Belen si riavvicinano e decidono di ricominciare la loro storia d’amore: secondo quanto dichiarato dalla bella Belen, i due non hanno mai firmato le carte del divorzio, e dunque sono ancora marito e moglie.

Dopo alterne vicende sentimentali, nei primi mesi del 2022 Belen e Stefano sono visti insieme in molte occasioni. Belen ha infatti chiuso la storia con Antonino Spinalbese e Stefano è single. In un’intervista rilasciata a Domenica In nel salotto di Mara Venier ha dichiarato: «Sono molto felice e sereno. Molto contento».