Sofia Goggia da Fiorello: «La copertina con i due piedi sinistri? Hanno assunto lo stesso grafico di Kate Middleton»

Come ogni mattina, anche oggi è andata in onda una nuova puntata di "Viva Rai2!", il morning show di Fiorello che in diretta dal Foro Italico suona la sveglia a colpi di buonumore tra musica, balli, ospiti di lusso e soprattutto un'improbabile ed esilarante rassegna delle notizie del giorno. Al centro della puntata di oggi, il caso dei "due piedi sinistri" di Sofia Goggia, l'esibizione di Rocco Hunt e come sempre la satira politica, con la spaccatura tra Pd e 5 Stelle.

La satira politica

È ripartita come ogni lunedì un'altra settimana di VivaRai2!, capitanata come sempre da Fiorello, che insieme a Biggio, Casciari e tutto il cast, si è divertito a commentare la rassegna del giorno a suon di battute.

«Sempre Conte "Noi leali, il futuro dipende da Elly", poi ha iniziato a canticchiare "Elly cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, Elly è una donna che non ha più voglia di fare la guerra, Elly ha patito troppo, Elly ha già visto che cosa, ti può crollare addosso. Elly è già stata punitaaaa"», ha intonato con emozione Fiorello su questa parodia di Sally. Si continua a fare ironia sulla segretaria del Pd: «L'agenda di Elly Schlein. In prima pagina c'è la sua foto, c'è scritto "Perché proprio a me!", poverina. Ecco il codice etico: obbligatorio sottoscrivere lo slogan "Perdere! E perderemo!", cercare su Wikipedia chi sono i cacicchi, fare i grattini a Giuseppe Conte per ricreare il patto con il M5S, non vendere i voti del Pd delle scorse edizioni a metà prezzo, chiedere in prestito a Bertinotti la sciarpa cachemire per legarsi al cavallo della Rai per protestare la par condicio, ricordarsi che Bonaccini è emiliano, ma Emiliano non è Bonaccini, per candidarsi non bisogna essere stati in vacanza in Puglia negli ultimi tre anni" - ha letto scherzando il conduttore. In chiusura si è discusso poi sulla polemica della statua a Milano: «Il Comune dice no a una statua di una donna che allatta per valori non condivisibili. Cosa non è condivisibile? Che non rappresenta tutti? Il Discobolo di Mirone, quelli del lancio del peso non si sentivano mica rappresentati. Io continuo a non capire cosa ci sia di più bello di una mamma che allatta, chi può infastidirsi? Sono io vecchio e non ci arrivo? Sai cosa, preferisco non arrivarci», ha commentato il conduttore allibito.

Il caso dei piedi di Sofia Goggia

Spazio poi al caso della sciatrice Sofia Goggia, che in videochiamata ha commentato la sua recente copertina diventata virale per un editing di troppo: «Ma i genitori si sono preoccupati per i due piedi sinistri?», ha chiesto Fiorello, e l'atleta ha risposto: «Direi che gli ortopedici durante l'operazione non hanno fatto un ottimo lavoro, nonostante me l'abbiano assicurato». «La Schlein vuole ripartire dai miei piedi», ha scherzato l'atleta che ha rincarato la dose di battute: «Hanno assunto lo stesso grafico di Kate Middleton».