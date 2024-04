Michelle Hunziker, Gabriele Parpiglia contro la conduttrice: «Tra noi c'è odio, è una maleducata che non porta rispetto»

Michelle Hunziker e Gabriele Parpiglia ai ferri corti. Il rapporto tra la showgirl svizzera e il giornalista sembra non essere proprio dei migliori. Tra i due non c'è astio, bensì «odio, che è diverso. Ma non da parte mia. Ma per il semplice motivo che ci sono delle cose che non si possono superare», ha raccontato Parpiglia durante l'intervento a Casa Sdl. Poi ha approfondito sull'argomento rivelando che Michelle non è come appare sui social, tutt'altro, una specie di "Dottor Jekyll e Mr Hyde" con il caschetto biondo.

La parole di Gabriele Parpiglia

Sono dure parole quelle di Gabriele Parpiglia nei confronti di Michelle Hunziker che ha abituato il suo pubblico al suo sorriso contagioso, le risate e la positività in ogni occasione.

Secondo il racconto del giornalista, tuttavia, ci sarebbe un'altra faccia della conduttrice che in pochi conoscono: «Lei è una persona maleducata, non è quello che si vede in video, appare con tanti sorrisi ma dietro c’è una forte mancanza di rispetto nei confronti di quelli che sono anche i semplici rapporti. In più vi dico che la vicenda di Doppia Difesa ancora non ha ricevuto risposte. Quindi è una persona che nasconde qualcosa di serio verso un argomento ancora più serio».

La faccenda a cui fa riferimento il giornalista è la denuncia di Selvaggia Lucarelli contro la showgirl svizzera e l'avvocato Giulia Bongiorno che con la loro associazione, Doppia Difesa, avevano promesso di essere vicine alle donne vittime di violenza psicologica e fisica, ma, secondo alcune testimonianze, questo non sarebbe avvenuto.

Parpiglia ha anche lanciato una frecciatina sull'ultima trasmissione della showgirl che, poiché lei sarebbe costata «un occhio della testa a Mediaset, ma ha fatto un flop dietro l'altro», facendo riferimento, forse agli ascolti non altissimi di Michelle Impossible, nonostante gli ospiti molto importanti portati sul palco.

L'episodio

Gabriele ha poi voluto raccontare un episodio che ha sancito proprio la fine del suo rapporto con Michelle Hunziker: «Detto ciò, ci trovavamo al compleanno di Roberto Cenci. Io ero andato a prendere Ornella Vanoni e l’ho accompagnata in queste scale a chiocciola molto ripide di un locale di Milano. Quando l’ho lasciata, mi sono girato e mi sono trovato in difficoltà perché ero pressato: c’era Michelle Hunziker. L’ho guardata, l’ho salutata, lei mi ha guardato e se n’è andata. Ma senza motivo! Questa scena l’ha vista anche Graziella, la sua agente. Il giorno dopo così l’ho chiamata e le ho chiesto ‘qual è il problema con lei?‘. Lei mi ha risposto ‘tranquillo che ci penso io‘. Oggi è passato un mese (da quella telefonata, ndr) e lei non mi ha mai fatto sapere niente, quindi per me è finita. Prima di questo episodio abbiamo pure passato un Natale insieme».

Per adesso Michelle ha preferito non rispondere alle pesanti accuse fatte nei suoi confronti, anche se i follower le chiedono di difendersi per poter mostrare chi è la vera Hunziker.