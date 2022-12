Sabato 31 Dicembre 2022, 10:25

Sofia Abramovich, dalla vita nel lusso alla prigione dorata senza feste e vacanze milionarie. La figlia dell'oligarca russo Roman Abramovich, alle prese con un crollo del suo patrimonio in seguito alle sanzioni provocate dall'invasione ucraina della Russia di Putin, ha dovuto cambiare il suo stile di vita, dai super party ai viaggi in località paradisiache. Anche lei, "vittima" indiretta delle limitazioni imposte dell'Occidente come ritorsione alla guerra, sta pagando il prezzo del conflitto.

Sofia Abramovich, il no alla guerra

Nelle prime fasi dell'insensato attacco del presidente russo al popolo ucraina, un suo post scatenò un vero caso in patria. Sui suoi canali social, prima del blocco, Sofia Abramovich, si aggiunse alle celebrità russe che decisero di schierarsi apertamente contro Putin, aprendo la strada ad altri "ribelli". Ai suoi 50.000 follower disse che «la bugia più grande e di maggior successo della propaganda del Cremlino fosse che la maggior parte dei russi è con Putin». Allo stesso modo Elizaveta Peskova, 24 anni, figlia del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, su Instagram scrisse «No alla guerra», per poi cancellare tutto.

La vita a Londra, il lusso e le feste

D'altronde la rampolla di casa Abramovich ha passato la sua adolescenza a Londra, cresciuta insieme alle gesta del Chelsea di papà nella villa di Kensington, in vendita insieme alla maggior parte delle proprietà del magnate russo. Ormai 27enne, è laureata in economia alla Royal Holloway, nella capitale inglese. Come riporta Vanity Fair le conseguenze della guerra non le permettono più di godersi le vacanze a St Bartholomew, nei Caraibi, nella mega tenuta di 70 ettari di famiglia. Addio alle foto tra le meraviglie della natura dell'isola. Ma non solo, niente più feste a Ibiza o in altri luoghi meravigliosi come le Maldive, o superparty in casa Beckham, vera a propria star britannica e mondiale.

La nuova vita

La sua vita ora non prevede più lusso, abiti eleganti, cavalli e champagne. Sofia fu anche bersagliata sui social proprio per l’opulenza con cui si vantava della sua quotidianità non certo ritirata: rispetto al papà, di russo ha molto poco, dato che vive in Inghilterra dal 2003 quando aveva solo 8 anni. E lei non era l’unica di casa Abramovich a mettere in piazza i suoi sfarzi: anche la sorella Anna e il fratello Arkadiy lo hanno fatto spesso, ad esempio quando arrivavano a scuola in elicottero o con l’autista. D’altronde con il padre che detiene un patrimonio da oltre 10 miliardi di euro, difficile badare a spese. Ma ora è tutto cambiato. Cosa le resta allora? La sua passione: l'equitazione, che ha deciso di non abbandonare.