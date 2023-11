Sinner, la famiglia: il papà (ex cuoco), la mamma (cameriera) e il fratello adottivo

Chi sono i genitori di Jannik Sinner? Ha fratelli o sorelle? E la fidanzata?

I genitori

Si chiamano Hanspeter, classe 1964, e Siglinde. Lavoravano entrambi al Rifugio Fondovalle (Talschlusshütte) in Val Fiscalina. Lui faceva il cuoco, lei cameriera. Ora il papà è entrato nello staff del figlio. "Cucina meglio di come gioca a tennis", ha scherzato. "Tutti i giocatori si innervosiscono durante una partita, ma cerco di stare calmo perché le partite possono essere molto lunghe. Penso di doverlo ai miei genitori - ha rivelato in un'intervista al El Pais, che hanno lavori molto semplici; mio padre è un cuoco e mia madre serve i piatti nello stesso ristorante. Hanno molto rispetto per il loro lavoro e credo che mi abbiano trasmesso quella mentalità: rispetto per il lavoro, rispetto per tutti, impara ad accettare che in campo può succedere di tutto. La stessa cosa succede lì al ristorante: tutto può succedere e bisogna stare calmi".

I record

Sinner è stato in grado di conquistare gli ottavi in tutti i tornei del Grande Slam già all'età di 20 anni: negli ultimi tre anni ci è riuscito al Roland Garros, agli Us Open nel 2021 (perdendo col tedesco Zverev), agli Australian Open, a Wimbledon. È il più giovane azzurro di sempre a completare il cerchio, il sesto nell'era Open. Infatti, l'altoatesino si è aggiunto alla lista in cui sono presenti Raffaella Reggi, Silvia Farina, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta e Matteo Berrettini. Con la vittoria contro Alcaraz a Pechino ha raggiunto la quarta posizione ATP, primo italiano dopo Adriano Panatta nel 1976.

Il fratello adottivo

Jannik ha un fratello adottivo di tre anni più grande (Mark) al quale è molto affezionato. Prima dei sette anni non ha mai toccato una racchetta, ma sapeva già sfrecciare a grande velocità sulle piste. Una passione che è rimasta intatta.

La fidanzata

Non si hanno notizie al momento sullo status sentimentale del tennista altoatesino che è stato legato per un po’ di tempo all’influencer Maria Braccini. I due sono stati fidanzati per quasi un anno e la ragazza è apparsa spesso nel box di Sinner, accompagnandolo in giro per i tornei. La relazione però è finita e la conferma ufficiale è arrivata ad inizio 2022. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato Jannik a troncarla. Alla base di tale decisione un selfie galeotto postato dalla ragazza sui social, che una persona riservata come Sinner non avrebbe gradito. Jannik ora sarebbe fidanzato con la modella Laura Margesin.