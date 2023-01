Shakira, Casio risponde alla cantante: «Rolex? Nostri orologi per tutta la vita». E Piqué firma un contratto di sponsorizzazione

«Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio». Le parole dell'ultima canzone di Shakira, indirizzate all'ex marito Gerard Piqué, sono già diventate un tormentone social. Merito anche delle aziende citate, che hanno deciso di cavalcare l'onda rispondendo ironicamente alla cantante colombiana. A partire da Casio che, attraverso l'account Twitter della sua divisione educativa spagnola, ha scritto: «Abbiamo ricevuto molte segnalazioni per una citazione di Casio in una canzone... Orologi, tastiere e calcolatrici Casio sono per tutta la vita». Della serie: per Shakira un Rolex è più prezioso di un Casio? Beh, almeno noi duriamo, a differenza di certi matrimoni.

Anche la Renault ha voluto dire la sua, riprendendo però un altro verso della canzone. Postando la foto di una Twingo, la casa automobilista francese scrive: «Per tipi e tipe come te, alza il volume!». Insomma, ne hanno approfittato per farsi pubblicità. Del resto, come si dice, nel bene o nel male l'importante è che se ne parli.

Piqué firma un contratto di sponsorizzazione con Casio

Alla fine è arrivata anche la replica di Piqué che, durante una diretta su Twitch per lanciare «Kings League», il suo nuovo progetto sportivo che sta riscuotendo grane successo in Spagna, ha mostrato l'orologio Casio che aveva al polso e ha annunciato: «Casio non sarà Rolex, ma ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con la Kings League». E tra le risate degli altri ospiti ha poi aggiunto: «Questo Casio è per la vita», lanciando a sua volta una frecciata alla sua ex.

Shakira, il successo della canzone-vendetta

Con quasi 14,4 milioni di stream su Spotify in un giorno «BZRP Music Session #53» di Shakira e Bizarrap è già record: al successo hanno sicuramente contribuito i riferimenti diretti all'ex marito che la cantante ha inserito nel testo tanto da far ribattezzare la canzone «revenge song».