Shakira contro Piquè: di cosa parla la nuova canzone prodotta da Bizarrap? Il testo non lascia dubbi

Shakira contro Piqué: l'artista ha pubblicato su Youtube il suo ultimo brano prodotto dall' argentino Bizarrap nella sua Bzrp Music Sessions. C'erano molti sospetti sul fatto che la canzone avrebbe riguardato il suo ex partner con il quale la pop-stare è stata 11 anni prima della rottura. Tra i motivi della rottura della coppia c'è la relazione con Clara Chia al momentoancora fidanzata con Gerad Piqué.



I riferimenti

Alcune parti della canzone sono dirette al suo ex Piqué. «Non tornerò con te, non se piangi, nemmeno se mi implori. È chiaro che non è colpa mia se ti criticano. Faccio solo musica, scusa se ti macchia (schizza)».

Alla parola parola «salpique», si ferma in modo significativo dopo «sal» e sottolinea «pique». Ha anche cantato «Clara… nome di una brava persona», che era, chiaramente, un riferimento diretto all'attuale partner del suo ex fidanzato.

Il testo della canzone

Mi dispiace di aver già preso un altro aereo

Non tornerò qui

Non voglio altre delusioni.

Tanto parlare di essere un campione

E quando avevo bisogno di te Mi hai dato la versione peggiore di te

Bambino mi dispiace

Avrei dovuto cacciare quel gatto prima Una lupa come me non è per le reclute Una lupa come me non è per tipi come te

Ero fuori dalla tua portata

Ecco perché stai con qualcuno proprio come te

Questo è per te da mortificare

Masticare e deglutire, deglutire e masticare

Non tornerò con te Non se piangi, nemmeno se mi implori

È chiaro che non è colpa mia se ti criticano

Faccio solo musica, scusa se ti contamina

Mi hai lasciato con tua madre come vicina

La stampa alla mia porta e un debito con l'erario

Pensavi di farmi del male ma mi hai reso più forte

Le donne non piangono più, le donne vengono pagate

Ha il nome di una brava persona

Chiaramente non è come sembra Ha il nome di una brava persona

Chiaramente, è proprio come te

Per ragazzi come te

Ero fuori dalla tua portata

Ecco perché stai con qualcuno proprio come te

C'è una linea sottile tra amore e odio

Non tornare da lei, fidati di me

Nessun rancore, tesoro ti auguro buona fortuna

Con la mia cosiddetta sostituzione

Non so nemmeno cosa sia successo

Ti comporti in modo così strano che non ti riconosco nemmeno

Valgo due 22enni

Hai scambiato una Ferrari con una Twingo

Hai scambiato un Rolex con un Casio

Sei tutto agitato, rallenta

Tanto tempo in palestra



Ma forse allena anche un po' il tuo cervelloImmagini ovunque io vada Mi sento come un ostaggio quiMa va tutto benePosso uscire entro domaniE sii mio ospite se vuoi trasferire anche leiHa il nome di una brava personaChiaramente non è come sembra Clara... nome di una brava persona Una lupa come me non è per tipi come te Per ragazzi come teEro fuori dalla tua portataEcco perché stai con qualcuno proprio come te

Il testo in lingua originale

Perdón, ya cogí otro avión, aqui no vuelvo no quiero otra inganno.

Tanto que te las das de campeón e quando te necesitaba diste tu peor versión.

Bambino mi dispiace, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está pa' novatos, una loba como yo no está pa' tipos como tú (uuuuu).

Pa' tipos como tú (uuuuu). A tí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tu (uuuuu).

Esto es pa' que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques.

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me suppliques, intendo dire che non è colpa mia se critichi.

Yo solo hago música perdón que te salpique.

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nome de persona buena, chiaramente no es como suena.

Tiene nome de persona buena, chiaramente è igualita que tú (uuuuu).

Pa' tipos como tú (uuuuu). A tí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tu (uuuuu) (Oohhh, oohhh) Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso.

Cero rencor, bebé yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo.

No sé ni que es lo que te pasó, è così raro che non te lo distingui.

Yo valgo por dos de 22, cambiate una Ferrari per una Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerado dale despacio, mucho gimnasio pero lavora il cervello un poquito también.

Foto per donde me ven... aquí me siento un rehén por mi todo bien.

Yo te desocupo mañana y si quieres tráertela a ella que venga también.

Tiene nome de persona buena, chiaramente no es como suena.

Tiene nome de persona buena, y una loba como yo no está pa' tipos como tú (uuuuu), pa' tipos como tú (uuuuuu) A tí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tu (uuuuu).

(Aahhh Oohhh) Pa' pa' pa' tipos como tú