Caso Segre-Seymandi in tribunale per i 700mila euro prelevati dal conto. Lui chiede il sequestro, lei: «Massimo aveva dato l'ok»

Con quanti zero si scrive la parola amore? Sì, perché la gelosia, i tradimenti, i video in cui lui accusa lei che tradisce lui, contano, ma alla fine, molto spesso, in ogni storia d'amore spunta sempre il fattore S (Soldi).

Segre-Seymandi, gli ultimi sviluppi

Massimo Segre, 64 anni è l'uomo che aveva sorpreso tutti gli ospiti di una villa torinese, convocati per una festa in vista dell'imminente matrimonio e costretti ad ascoltare una lista di tradimenti che gli avrebbe rifilato la compagna Cristina Seymandi, 47 anni. Segre, operatore nel settore della finanza, accusa colei che un tempo era l'amore della sua vita di avere prelevato 700mila euro dal conto in comune.

L'ex compagna, una manager, replica: sono solo bugie.

Tramite il suo legale ha fatto sapere che il presunto trasferimento di denaro non è recente (marzo 2023, mentre la festa con accuse-show è del 27 luglio) e l'uomo conosceva quella operazione bancaria «rientrante nell'ambito di normali rapporti patrimoniali tra le parti. Lui aveva espressamente autorizzato il trasferimento».

L'incontro tra gli avvocati e il rinvio

Per questa mattina era previsto un primo incontro tra i due, sulla vicenda dei 700mila euro, a Torino, nell'aula del tribunale davanti al giudice Gabriella Ratti. L'esito è stato un rinvio del procedimento civile al 5 settembre.

Segre ha chiesto il sequestro conservativo dei 700mila euro, Seymandi ha ottenuto un rinvio perché vuole riservarsi la possibilità di presentare atti e documenti. La soap opera continua, ma più che di amore sfioriti e tradimenti dolorosi, d'ora in poi si parlerà di conti in comune, trasferimenti, bonifici, centinaia di migliaia di euro, denaro. Con quanti zero si scrive la parola amore?