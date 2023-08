Cristina Seymandi e Massimo Segre in tribunale, lei ha prelevato 700mila euro dal conto comune. «Operazione autorizzata»

In aula si ritroveranno martedì. Ma potrebbe essere solo la prima tappa di una lunga battaglia legale. Anche perché tra la manager torinese Cristina Seymandi e l'ex futuro marito Massimo Segre, c'è un nuovo capitolo. Che sarà proprio il fulcro dell'udienza di martedì 22 agosto davanti al giudice Gabriella Ratti: secondo il Corriere, dal conto in comune dei due ex fidanzati sarebbero spariti ben 700 mila euro. A prelevarli sarebbe stata la manager torinese, trasferendoli su un suo conto personale.

Seymandi spiega: «Trasferimento autorizzato»

Tramite il suo legale, Cristina Seymandi spiega: «Il presunto trasferimento di denaro in realtà venne effettuato nel marzo 2023 (ben oltre 4 mesi prima della serata del 27 luglio nella quale di fatto si interruppe la nostra convivenza), e Massimo Segre era perfettamente a conoscenza di questo trasferimento di denaro e delle finalità dello stesso, rientranti nell'ambito di normali rapporti patrimoniali tra le parti.

Lo sapeva perfettamente al punto che lui lo aveva espressamente autorizzato, e che nessun esposto per appropriazione indebita od altro illecito di questo tipo è stato aperto a mio carico». Seymandi attribuisce la notizia «arrivata ai mass-media» a una «campagna di diffamazione e delegittimazione in corso ai miei danni».

Il caso del matrimonio

È il caso dell’estate, un feuilleton di tradimenti e vendette con protagonisti due noti esponenti della cosiddetta Torino “bene”: il commercialista Massimo Segre e l’ex collaboratrice dell’ex sindaca Chiara Appendino Cristina Seymandi. Ed ecco l’ennesima puntata. Sul caso ha deciso di intervenire il Garante della Privacy con un’istruttoria in merito al video della festa nella villa di Torino diventato virale in questi giorni in cui il noto professionista ha spiazzato tutti gli invitati interrompendo il proprio fidanzamento nel giorno in cui invece era atteso l’annuncio della data del matrimonio. Nel filmato Segre elenca anche i presunti amanti di lei, senza fare nomi. A quello ci hanno invece pensato alcuni siti di gossip: un avvocato, un imprenditore, solo per citare gli ultimi. Ma chi ha diffuso il video? In tanti, tra i presenti, parlano di una donna, giovane ed elegante, che al momento del discorso avrebbe tirato fuori il telefonino per immortalare l’evento. Forse già pronta perché messa al corrente di quello che sarebbe successo di lì a poco. Una cosa è certa. Quella sera, per entrare a villa Segre, era necessario che il proprio nominativo fosse compreso in una lista che alcuni pr controllavano all’ingresso. Dunque, la misteriosa ragazza con il cellulare in mano non sarebbe stata un’imbucata, ma un’invitata, verosimilmente - confidano i bene informati - dal padrone di casa.