Serena Rossi, niente matrimonio con Davide Devenuto: «Ho smesso di chiedermi se e quando ci sarà»

Niente matrimonio per Serena Rossi. A febbraio saranno trascorsi esattamente tre anni dalla fatidica proposta di Davide Devenuto, eppure ancora niente abito bianco per l'attrice. Mentre i fan della coppia cominciano a scalpitare e a chiedersi se i due beniamini ci abbiano nel frattempo ripensato, come accaduto per Alessandra Mastronardi e Ross McCall, la conduttrice di Danza con me ha voluto fare chiarezza.

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, l’attrice ha rivelato che le nozze in questo momento non sono una priorità né per lei né per il compagno. «Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno» ha spiegato Serena Rossi, che sembra non desiderare più il coronamento della sua romantica favola con Davide Devenuto.

«Ma non mi lamento – ha chiarito l'attrice –: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni». Attrice, conduttrice, cantante, Serena Rossi è un'artista completa e poliedrica e non stupisce il fatto che abbia poco tempo per pensare alla sua vita privata. Complice l'emergenza sanitaria, la coppia pare avere adesso altre priorità, pur senza escludere l'idea di un secondo figlio. Insomma un fratellino (o sorellina) per il loro piccolo Diego sì, ma il matrimonio per il momento no.