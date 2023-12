Serena Rossi, chi è, età, il matrimonio in gran segreto: l'attrice ospite oggi da Francesca Fialdini

Attrice di successo, ma anche cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice. Serena Rossi sarà ospite oggi da Francesca Fialdini nel programma "Da noi...A Ruota Libera", in onda su Rai 1 alle 17.20, dopo Domenica In.

Amata soprattutto per il personaggio che intepreta nella fiction "Mina Settembre", Serena Rossi è piuttosto riservata sulla sua vita privata, ma certo non è sfuggita la cerimonia del suo matrimonio celebrato lo scorso giugno con Davide Devenuto, per quanto abbia cercato di tenerlo segreto. Vediamo allora tutto quello che c'è da sapere sull'attrice.

Biografia e carriera: chi è Serena Rossi

Serena Rossi è nata a Napoli il 31 agosto del 1985. La sua carriera spazia dal teatro al cinema, dalle fiction Rai alla conduzione di importanti programmi televisivi. Il suo esordio a teatro avviene nel 2001, quando esce la prima assoluta del musical teatrale "C’era una volta… Scugnizzi".

Terminato il liceo linguistico sa già che la sua strada sarà nel mondo dello spettacolo: nel 2003 debutta nella soap opera Un posto al sole, nelle vesti di Carmen Catalano. Grazie a questo ruolo Serena conquista il pubblico e inizia a farsi strada pian piano. Nel 2019 commuove i telespettatori interpretando il ruolo di Mia Martini nel film biografico "Io sono Mia".

L'attrice napoletana è stata anche la madrina della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, conducendo le serate di apertura di mercoledì 1 settembre 2021 e di chiusura sabato 11 settembre. A inizio 2022 è in televisione con la fiction “La sposa”, che si rivela un grande successo di pubblico.