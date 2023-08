Segre-Seymandi, la spiegazione di lui: «Cristina? Non l'ho mai tradita. Dire la verità non è violenza»

Altra puntata del caso Massimo Segre - Cristina Seymandi. Dopo il video del discorso del manager al party di nozze in cui svelava i presunti tradimenti della compagna sono esplose le polemiche. C'è chi è dalla parte di Segre e ritiene quasi un diritto il suo agire in modo plateale nei confronti della Seymandi e chi invece ritiene la scelta dell'imprenditore una forma di "violenza" non accettabile.

Segre-Seymandi, si indaga sul video: «Forse girato da una donna prima della condivisione»

Segre Seymandi, le dichiarazioni del manager

Ora però è proprio Massimo Segre a prendere la parola dopo le nozze annullate con Cristina Seymandi: «Non vi è violenza ad affermare la verità pubblicamente - ha scritto Segre a La Stampa - .

Segre-Seymandi, nel mirino del Garante della privacy gli autori del video

L'imprenditore torinese prosegue la lettera spiegando che il tipo di relazione che avea con la Seymandi era di tipo esclusivo. «Da quando, esattamente 3 anni prima, il 28/7/2020 infilai al dito di Cristina lo zaffiro di mia madre, chiedendole di sposarmi e ottenendone l'assenso, io non sono più stato libero di amare altre e così avrebbe dovuto essere per lei. Così intendevamo entrambi impostare la nostra relazione e il nostro matrimonio. Questo era il patto suggellato indossando l'anello della mia famiglia. Cristina non solo ne era totalmente consapevole e consenziente, ma lo pretendeva». E anche se la donna ha provato a dire che anche l'imprenditore le è stato infedele, lui replica così: «Io sono stato totalmente ed esclusivamente di Cristina».

Segre-Seymandi, cosa succede ora? Aperta un'istruttoria: nel mirino del Garante gli autori del video sui tradimenti

Poi la decisione di lasciarla pubblicamente e proprio al party di nozze: «Lasciarla pubblicamente è stato un gesto certamente forte, che mi è immensamente dispiaciuto fare nei suoi confronti e che mi è costato particolarmente tanto, perché totalmente lontano da quella mia maniacale riservatezza, comprovata dal fatto che le foto che mi ritraggono sono poche e quasi tutte non recenti».

Infine Segre spiega anche perché ha deciso si parlare in pubblico: “L’unico modo per evitare narrazioni distorte, se non addirittura totalmente fantasiose, consisteva nel prendere l'iniziativa davanti a tutti i suoi amici, prima che potesse raccontare chissà che cosa su di me, se l'avessi lasciata ‘privatamente’».