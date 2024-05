Mercoledì 15 Maggio 2024, 20:12 - Ultimo aggiornamento: 21:00

Timida e riservata. Su Instagram ha un profilo blindato seguito da poco più di 3.300 persone (e Fedez c’è). Eppure da qualche giorno, Ludovica Di Gresy, 22 anni, per gli amici Dudi, è finita sulle pagine di tutti i giornali. E non solo per una presunta relazione con l’ex di Chiara Ferragni che lei definisce «solo un amico». La modella milanese, che studia moda all’Istituto Marangoni, è stata infatti indicata anche come “la bionda” che era con Fedez la notte del pestaggio di Cristiano Iovino, il personal trainer aggredito sotto casa sua a Milano da 8-9 persone e per cui il rapper risulta al momento l’unico indagato. «Una falsità incredibile». Perché la ragazza «dai capelli lunghi e biondi», che sarebbe stata inquadrata dalle telecamere di videosorveglianza qualche ora prima nella discoteca The Club, non è lei.

