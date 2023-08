Segre-Seymandi, aperta un'istruttoria: nel mirino del Garante gli autori del video sui tradimenti, cosa potrebbe succedere?

La telenovela tra Massimo Segre e Cristina Seymandi si arricchisce di nuovi colpi di scena. Prima la festa organizzata in grande stile a Torino il 27 luglio, poi i tradimenti di lei spiattellati davanti agli invitati (con tanto di nomi e foto dei presunti amanti, così raccontano gli invitati). E ora la vicenda approda - come ci si poteva immaginare - in tribunale. Cristina Seymandi ha già incaricato l’avvocato Claudio Strata di tutelarla «in tutte le sedi opportune». Dal canto suo, Massimo Segre ha intenzione di difendersi.

Massimo Segre, il commercialista di Torino che ha fatto saltare le nozze è indagato per abusivismo bancario (e ora rischia una denuncia)