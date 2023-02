Sanremo, lite dietro le quinte? Giallo social: «Sono volati bicchieri d'acqua fra A. e M.». Cosa sappiamo

Una clamorosa lite sarebbe scoppiata dietro le quinte dell'Ariston durante la terza serata di Sanremo 2023. A lanciare la bomba è Deianira Marzano, esperta social di gossip sul mondo dello spettacolo. Sulla dinamica si sa poco: la lite avrebbe coinvolto due artisti, di cui sono state rivelate solo le iniziali: «A. e M.».

Gianluca Grignani, cosa è successo durante l'esibizione? «A 20 anni non l'avrei saputa gestire, a 50 ho imparato»

Sanremo, litigio dietro le quinte? Cosa sappiamo

«Ci hanno appena detto che due big hanno litigato dietro le quinte e sono volati bicchieri d'acqua addosso a qualcuno» si legge in uno degli screenshot diventati virali sui social in queste ore. Su Twitter impazza già il totonomi: l'ipotesi più gettonata dagli utenti della rete vede coinvolte Anna Oxa e Madame. Con le iniziali ci siamo, ma al momento è decisamente troppo presto per sbilanciarsi. Le voci, intanto, si rincorrono.