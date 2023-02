Gianluca Grignani, cosa è successo durante l'esibizione? «A 20 anni non l'avrei saputa gestire, a 50 ho imparato»

Gianluca Grignani mentre stava eseguendo il suo brano «Quando ti manca il fiato» al Festival di Sanremo ha interrotto l'esibizione richiamando l'attenzione del pubblico, dei tecnici e di Amadeus che è intervenuto subito sul palco per capire cosa fosse successo.

Cosa è successo

Il conduttore è entrato sul palco dell'Ariston chiedendo cosa fosse successo. L'artista ha confessato che non sentiva lil ritorno della sua voce in cuffia. Stessa dinamica per quello che è successo a Blanco, ma la differenza è stata nella ripsota e nel modi di agire da parte di Grignani: «Mi sono fatto abbassare troppo la voce dall'ottimo fonico di palco e non la sento più in cuffia», si è giustificato il cantante prima di riprendere il brano «Quando ti manca il fiato». L'esibizione è poi ripresa e il pubblico è rimasto entusiasta del pezzo.

Ama quando Grignani ha detto "scusate scusate" e ha stoppato tutto#Sanremo2023 pic.twitter.com/jWH6rwkTkq — Festival di Sanremo💐ESC (@SanremoESC) February 9, 2023

Alla fine dell'esibizione, l'artista ha preso un mazzo di fuori, rose, e l'ha lanciato al pubblico. Gianluca Grignani si toglie la giacca e, mettendosi di spalle, mostra la scrittache campeggia sulla sua camicia.Dopo aver salutato il pubblico, il cantante rientra sul palco per prendere il mazzo di fiori, offertogli da Amadeus, che lancia in platea.