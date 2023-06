Rocio Munoz Morales, morto il padre: «Sarai per sempre nel mio cuore, riposa in pace». Il dolore di Raoul Bova

Il padre di Rocío Munoz Morales è morto. Era malato da tempo. L'attrice ha condiviso con i suo follower tutti gli aggiornamenti. Si chiamava Manuel Munoz Morales non ce l'ha fatta. Il messaggio dell'attrice: "Por siempre en mi corazón papá. Descansa En Paz".

Rocio Munoz Morales co-conduttrice dello show di Massimo Ranieri, chi è l'attrice? Il (non) matrimonio con Raoul Bova, figli e carriera

Nel mese di marzo, l'attrice aveva raccontato le difficoltà. Da un mese combatteva tra la vita e la morte: "Papà, da un mese stai, anzi stiamo, perché non sei solo, combattendo per la vita, lottando con tutte le tue e le nostre forze.

Aveva scritto di lui: "Papà tu un combattente lo sei sempre stato: ti adoro, sono molto orgogliosa di averti come padre". E c'era anche un messaggio per il suo compagno di vita, Raoul Bova, con cui sta insieme da dodici anni: "Non posso dimenticare anche il papà che ho scelto per le mie piccole, Alma e Luna, un papà innamorato, un papà che ci protegge, che ci cura, che vuole scoprire il mondo nuovamente con le nostre figlie".