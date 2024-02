Andreozzi: "Pensati Sexy, una commedia dove le donne si prendono la vita"

Michela Andreozzi torna alla regia per la commedia "Pensati sexy" che dal 12 febbraio è nel bouquet di Prime Video, prodotta da Fabula. La regista, attrice e autrice romana torna all'universo della "liberazione" della donna dagli stereotipi e alla definizione della propria identità. Diana del Bufalo è la sua Maddalena "una Bridget Jones che però non compie la sua trasformazione in donna autonoma con l'obiettivo di un fidanzamento, grazie alle dieci lezioni di una pornostar di livello mondiale come Valentina Nappi il personaggio cerca la strada per accettarsi pienamente: con un fisico che non è di quelli da Instagram. E il processo di scoperta sessuale del sé corrisponde anche alla sua uscita allo scoperto come professionista: da ghost writer che regala successo a influencer dall'italiano incerto ad autrice".

Ad accompagnare la Del Bufalo ("Non poteva che essere lei, con quella faccia angelica ma anche con la totale disinibizione", dice la regista) oltre alla debuttante Nappi, Raoul Bova, un capo che da una parte aiuta la protagonista a non nascondersi sul lavoro, ma che è schiavo dei cliché maschili, un convincente Alessandro Tiberi ("una bella figura di uomo in ascolto: dei propri e altrui sentimenti"), Angela Finocchiaro e molti altri.