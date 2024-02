C'è Posta per Te, stasera in tv la quarta puntata del programma di Maria De Filippi: ospiti e anticipazioni

Torna stasera in tv con una nuova emozionante puntata C'è Posta per Te. Il people show condotto e ideato da Maria De Filippi per la quarta di questa nuova stagione, avrà come ospiti due nomi amatissimi: Raoul Bova e l'attore e modello Michele Morrone. È la dodicesima partecipazione per l'attore reduce dal successo della serie "I fantastici 5" mentre per Michele Morrone è un esordio assoluto. Le grandi emozioni e sorprese del programma ci aspettano come ogni sabato sera.

Verissimo, gli ospiti del weekend: Ciro ricorda mamma Sandra Milo, Matteo Renzo, Pietro Orlandi e Asia Argento con la sorella Fiore

C'è Posta per Te, stasera in tv la quarta puntata

Lìappuntamento è quindi per stasera su Canale 5 alle 21.40. Da ricordare che poi sabato prossimo il programma non andrà in onda perché ci sarà la finale del Festival di Sanremo 2024. La prossima puntata di C'è posta per te va infatti in onda il 17 febbraio 2024 e non l'11.