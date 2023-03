Robert Blake, morto l'attore che interpretò il detective Tony Baretta nella storica serie tv

Robert Blake - pseudonimo di Michael James Gubitosi - è morto all'età di 89 anni. Il decesso dell'attore, secondo i media americani, è legato ad una malattia cardiaca. Era famoso per aver interpretato il detective Tony Baretta nell'omonima serie tv, in onda negli anni '70.

Actor Robert Blake, a former child actor known for his work on TV series "Baretta" and for his trial following the 2001 murder of his wife, has died. He was 89.https://t.co/1m6jAMR2zj

