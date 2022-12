Frank Vallelonga, morto l'attore di Green Book: trovato a terra su un marciapiede nel Bronx. Aveva 60 anni

È morto Frank Vallelonga junior. Aveva 60 anni, era un attore, figlio di un altro attore deceduto Tony Lip (era Carmine Lupertazzi ne I Sopranos e Philip Giaccone Donnie Brasco), entrambi noti per aver interpretato il film "Green Book". La polizia di New York l'ha trovato su un marciapiede del Bronx privo di sensi e dopo l'arrivo dei soccorsi è stato dichiarato morto sul posto. La polizia ha anche confermato l'arresto di un uomo di 35 anni di nome Steven Smith con l'accusa di occultamento di cadavere. La polizia ha dichiarato, inoltre, che le indagini sulla morte di Vallelonga Jr. sono ancora in corso e che sarà un medico legale a stabilire le cause del decesso.

Frank Vallelonga Jr. era il figlio del defunto attore Tony Lip, il cui vero nome era Frank Vallelonga. Ecco perché Vallelonga junior. Prima di morire nel 2013 all'età di 82 anni, Lip ha sempre interpretato ruoli di boss mafiosi nel corso della sua carriera di attore, in particolare Carmine Lupertazzi nella serie tv «I Soprano», Philip Giaccone in «Donnie Brasco» e l'affiliato della famiglia Lucchese Francesco Manzo in «Quei bravi ragazzi», oltre ad aver avuto un piccolo ruolo ne «Il Padrino» di Francis Ford Coppola.

Nel film del 2018 «Green Book» del regista Peter Farrelly, Vallelonga Jr. ha interpretato il suo zio, Rudy Vallelonga, mentre l'attore Viggo Mortensen ha interpretato suo padre, Tony Lip, nel film vincitore dell'Oscar per il miglior film. Vallelonga Jr. è apparso anche nel film «The Birthday Cake - Vendetta di famiglia» (2021) e in episodi delle serie televisive «Gravesend» e «The Neighborhood».

«Green Book» racconta una storia vera di un tour del 1962 attraverso il profondo Sud degli Usa durante la segregazione razziale del pianista nero Don Shirley (Mahershala Ali) e il suo autista e guardia del corpo italo-americano Tony Lip. Vallelonga Jr. ha interpretato lo zio Rudy Vallelonga, realmente esistito, nel film, che è stato candidato a cinque premi Oscar alla cerimonia del 2019 e ne ha vinti tre: miglior film, miglior attore non protagonista per Ali e miglior sceneggiatura originale.