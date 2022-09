Regina Elisabetta sta male. Medici: «È sotto stretta osservazione». Carlo a Balmoral con Camilla

Ansia per la salute della Regina Elisabetta. I medici si dicono «preoccupati» per lo stato di salute della sovrana. Lo riferisce il Palazzo reale.

Dopo un'ulteriore valutazione questa mattina, i medici le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico", hanno affermato in una nota. «La regina resta a suo agio a Balmoral. I suoi parenti stretti sono stati informati».

Il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla regina Elisabetta, le cui condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. Lo riportano i media, precisando che anche il principe William, primogenito del 73enne Carlo e secondo in linea di successione, è partito da Londra per raggiungere la Scozia.

Regina Elisabetta, la prima foto a Balmoral con la nuova premier britannica Liz Truss

La sovrana, mostratasi in pubblico in piedi ma fragile due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno, era stata già costretta ieri a rinunciare a una riunione virtuale. «In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica», si legge nella nota di palazzo».

L'annuncio arriva dopo che la regina, 96 anni, si è ritirata da un Consiglio privato virtuale mercoledì, con i medici che le consigliavano di riposare.

A conferma dell'attenzione di tutto il mondo su quanto sta accadendo a Balmoral il sito della famiglia reale è andato in tilt dopo che è stata diffusa la notizia di un aggravamento di salute per la regina Elisabetta. Sui monitor è apparso un messaggio di errore che diceva: «Gateway time-out».

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022