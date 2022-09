Papa Francesco a Carlo III, «assicuro le mie preghiere perchè Dio la sostenga come Re»

Città del Vaticano - Con un messaggio indirizzato a Sua Maestà il Re Carlo III e inviato in serata a Buckingham Palace, Papa Francesco ha manifestato la sua tristezza per la morte della Regina Elisabetta II. «Porgo sentite condoglianze a Vostra Maestà, ai membri della Famiglia Reale, al Popolo del Regno Unito e del Commonwealth», poi ha aggiungo di unirsi a tutti coloro che in questo momento la stanno piangendo, tributandole omaggio per il ruolo instancabile «al bene della Nazione e del Commonwealth, al suo esempio di devozione al dovere, alla sua ferma testimonianza di fede in Gesù Cristo e alla sua ferma speranza nelle sue promesse».

«Affidando la sua nobile anima alla bontà misericordiosa del nostro Padre Celeste, assicuro a Vostra Maestà le mie preghiere affinché Dio Onnipotente vi sostenga con la sua grazia incrollabile mentre assumete ora le vostre alte responsabilità di Re. Su di Lei e su tutti coloro che custodiscono la memoria della Sua defunta madre, invoco l'abbondanza delle benedizioni divine come pegno di conforto e forza nel Signore».

Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano nel 2017 Carlo e Camilla, attuali re e regina d'Inghilterra e all'epoca principe e duchessa di Cornovaglia. Fu un incontro piuttosto informale avvenuto nello studio dell’Aula Paolo VI in Vaticano. Si intrattennero su argomenti di reciproco interesse, soprattutto della questione green al quale Carlo è sempre stato molto attento. Papa Francesco gli fece dono una scultura in bronzo raffigurante un ramo d'ulivo, mentre il principe Carlo un cesto di prodotti della loro tenuta privata di Highgrove, da condividere con poveri e senza fissa dimora. L’ambiente è stato uno dei temi trattati anche con il cardinale Parolin, visto successivamente.