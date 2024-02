Re Carlo parla del cancro: «Grazie per pensieri così gentili, sono il più grande conforto e incoraggiamento»

«Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti per i numerosi messaggi di sostegno e di auguri che ho ricevuto negli ultimi giorni». Lo ha detto re Carlo III in una dichiarazione diffusa questa sera, riporta il Guardian. «Come sapranno tutti coloro che sono stati colpiti dal cancro, pensieri così gentili sono il più grande conforto e incoraggiamento» ha sottolineato il sovrano britannico parlando della sua «ammirazione permanente» per gli enti di beneficenza contro il cancro. È «incoraggiante», ha aggiunto, che l'annuncio della sua malattia abbia contribuito a far luce sulle organizzazioni che sostengono i malati di cancro e le loro famiglie.

Camilla, prima uscita pubblica

Camilla non si fa scoraggiare dal maltempo. Per la sua prima uscita in pubblico dopo l'annuncio che re Carlo III soffre di un tumore, la regina non ha esitato ad affrontare un viaggio di sei ore in auto, per più di 320 km, quando ha scoperto che il previsto tragitto in elicottero era stato annullato per le cattive condizioni meteo. A rivelare il retroscena è il Telegraph, ma nessuno avrebbe immaginato che Camilla, 76 anni, fosse reduce da un viaggio così impegnativo quando è apparsa giovedì sera a un concerto nella cattedrale di Salisbury. Nelle immagini la si vede sorridente, con un caldo cappotto bianco, mentre stringe le mani ai presenti. «Va molto bene date le circostanze. È rimasto molto toccato dalle lettere e i messaggi del pubblico. Questo è molto incoraggiante», ha risposto a chi le chiedeva notizie della salute del marito. La regina era partita dalla residenza reale di Sandringham, nel Norfolk, dove si trovava assieme al re. «Il volo è stato cancellato per il maltempo così ha scelto di andare su strada, un viaggio infernale, almeno sei ore in queste condizioni» - ha raccontato una fonte di palazzo al giornale - «non voleva deludere il re, dopo che gli aveva promesso di sostituirlo negli impegni ufficiali».

Il nuovo ruolo

Camilla si sta rivelando la «potenza tranquilla dietro la corona» dicono fonti ben informate a Vanity Fair.