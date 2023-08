Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati (di nuovo)? Il post di lei allarma i fan: «La gente che se n'è andata se ne riandrà»

Uragano su Raimondo Todaro e Francesca Tocca. La coppia, legata dal 2013, dopo aver vissuto un brutto momento dopo 10 anni, un matrimonio e una figlia, che li portò a separarsi per presunti tradimenti (smentiti da entrambi) sono tornati insieme durante la partecipazione ad Amici. Con un bacio in diretta i due avevano ufficializzato il dolce ritorno e i fan aeano tirato un sospiro di sollievo. Ma ora si torna a parlare di crisi.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati (ancora)?

A far scattare l'“allerta” è una story Instagram che la ballerina ha messo sul suo profilo in cui mostra delle frasi sottolineate su un libro. «La gente che se n’è andata se ne riandrà.

Il testo evidenziato continua: «È che in amore non impariamo mai niente dall’esperienza. Inutile illudersi, perso l’attimo niente è più uguale. La gente torna ma le cose non ritornano com’erano. La gente torna ma non si può tornare indietro per ripartire da un momento che è ormai svanito nel tempo». I fan hanno paura che si tratta di un messaggio rivolto al marito, ma è davvero così?