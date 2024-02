Ragazza scomparsa, la famiglia chiama "Chi l'ha Visto?" dall'Ucraina: lei era al bar con un'amica. Aveva rotto il telefono e perso i documenti

Scomparsa, ma non troppo. Era al bar e le si era rotto il telefono. Per questo non rispondeva. Il caso nelle Marche. La sera del 21 febbraio 2024, a seguito della puntata della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” in onda su Rai 3, i militari della compagnia carabinieri di Civitanova Marche si sono messi alla ricerca di Olga Part, una ragazza ucraina di 35 anni, che dal 4 febbraio non aveva avuto più contatti con i familiari, nonostante prima di quella data si sentissero quotidianamente.

Secondo le informazioni riferite dalla conduttrice televisiva, la ragazza si era trasferita da tempo in Italia lavorando poi in un night club della riviera come figurante di sala. A Civitanova Marche, intorno alle ore 01.30 della scorsa notte una pattuglia del nucleo operativo radiomobile della Compagnia carabinieri l'ha riconosciuta seduta al tavolo di un bar, nella zona sud della città, intenta a consumare una bevanda con una sua amica.

Una volta raggiunta e constatato che la ragazza fosse in buona salute, i militari apprendevano che era all’oscuro delle segnalazioni inoltrate dai genitori, con i quali non aveva più comunicato in ragione del guasto del suo cellulare e del contestuale smarrimento dei suoi documenti d’identità, che avevano reso vano ogni tentativo di ripristinare la propria utenza telefonica. Olga Part, a conclusione delle formalità di rito, è stata invitata a mettersi in contatto con i propri familiari attraverso le autorità consolari.