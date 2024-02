Giovedì 22 Febbraio 2024, 06:40

Finisce in una rissa da saloon quella che doveva essere una serata di festa. Sabato sera in una sala ricevimenti posta lungo la strada che da Passaggio si arrampica verso Bettona era in programma una cena per festeggiare un battesimo. C'erano tutti i presupposti per trascorrere una bella serata in un luogo suggestivo tra gli ulivi della collina bettonese. Invece qualcosa è andato storto. Forse un bicchiere di troppo, uno sguardo fuori posto, una parola un po' troppo pesante. Sta di fatto che ad un certo punto il clima di festa è stato spazzato via dalla tempesta.

Una tempesta che ha travolto alcuni degli invitati che hanno perso le staffe e sono arrivati alle mani. Ne è scaturita una rissa che ha visto coinvolti in particolare sei uomini di età compresa tra i 25 ed i 38 anni che si erano recati al ristorante insieme alle rispettive famiglie. Tutti di origine romena, tutti residenti nel territorio di Foligno come il resto degli invitati. La situazione è sfuggita di mano al punto che qualcuno tra i presenti ha ritenuto opportuno dare l'allarme chiamando il numero di emergenza 112. Sul posto si sono subiti precipitati carabinieri e poliziotti che, a fatica, sono riusciti a riportare la calma e a separare le persone coinvolte nella rissa.

Si è reso necessario anche l'intervento di personale sanitario del 118 in quanto uno dei protagonisti della zuffa ha riportato diverse lesioni ed è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Perugia dove gli è stata riscontrata una frattura del setto nasale e altre fratture multiple agli arti superiori. Ne avrà, con ogni probabilità, per almeno trenta giorni. Al termine degli accertamenti, una volta identificate tutte le persone, i sei uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di rissa. Insomma avrebbe dovuto essere una giornata di festa, ma il battesimo è finito nel peggiore dei modi.

Di sicuro gli organizzatori del ricevimento quando hanno pensato a chi invitare non hanno minimamente immaginato che poi sarebbe scattata una maxi rissa tra gli invitati. Così violenta da rendere necessario l'intervento dei sanitari e delle forze dell'ordine. In un primo momento sono volate urla e minacce tra alcuni degli invitati. Poi, forse complice anche l'alcol ingerito, dalle parole si è passati ai fatti e hanno iniziato a volare le botte. Ora saranno le indagini a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Di certo qualcosa ha improvvisamente acceso la disputa e a quel punto sono state botte da orbi. Lo sa bene l'invitato finito in ospedale col setto nasale rotto. Avesse saputo come sarebbe andata a finire la festa avrebbe declinato senz'altro l'invito.