Principessa Leonor di Borbone compie 18 anni: la futura regina fa già sognare la Spagna

Proprio domani, 31 ottobre, la principessa spagnola Leonor di Borbone compirà i 18 anni: una data che segna uno spartiacque nella vita pubblica della giovane erede al trono di Re Felipe VI. La maggiore età porta infatti la famiglia reale, i media e i cittadini ad interrogarsi sul ruolo che ricoprirà come reale da adulta, e i giornali spagnoli hanno già dimostrato un interesse quasi spasmodico nei suoi confronti, tanto che si parla di "Lenormania".

Il compleanno

Il compleanno di Lenor sarà celebrato con una cerimonia formale al Parlamento spagnolo, durante la quale giurerà fedeltà alla Costituzione prima di ricevere le medaglie del Congresso e del Senato. Previsto anche un ricevimento nel Palazzo Reale di Madrid, seguito da un incontro di famiglia nel palazzo El Pardo, appena fuori dalla capitale.

Per l'evento, inoltre, la famiglia reale spagnola ha diffuso una serie di foto della principessa, molte delle quali inedite.

Una di queste mostrano la princpessa da bambina al al suo primo giorno di scuola, affiancata da sua madre, la regina Letizia, e da suo padre, il re Felipe VI, che allora era ancora lui stesso un principe.

Proprio la diffusione delle foto, insieme a sue recenti apparizioni, confermano come la sua immagine e la sua privacy - fino a questo momento protette - stanno sempre più divenendo di dominio pubblico, come sempre accade per personaggi della sua estrazione.

Si è parlato moltissimo di lei quando, lo scorso maggio, Lenor si è diplomata al UWC Atlantic, un collegio in Galles e poi, ancora, quando ha iniziato la propria formazione presso l'accademia militare di Saragozza, dove ha iniziato un corso di tre anni per ufficiali.

Lo scorso 20 ottobre, Leonor di Borbone ha inoltre presieduto la cerimonia il proprio premio Principessa delle Asturie. Durante l'evento la giovane principessa ha lodato l'attrice Meryl Streep e lo scrittore giapponese Haruki Murakami. Proprio in questa occasione ha assicurato ai presenti che "comprendo pienamente e sono consapevole dei miei doveri e di ciò che le mie responsabilità comportano".

A testimonianze del crescente interesse per il suo profilo ci sono poi i primi gossip: mesi fa si è vociferato su una sua relazione con il giocatore di football del Barcellona e della Spagna Pablo Martín Páez Gavira, noto come Gavi, notizia poi rivelatasi falsa, ma che evidenzia come Lenor sia sempre più sotto i riflettori.