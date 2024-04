La Polizia di Stato celebra il 172° anniversario della sua fondazione: la cerimonia a Roma

La Polizia di Stato celebra oggi il 172° anniversario dalla sua fondazione, con una cerimonia nazionale che si terrà nella suggestiva Piazza del Popolo, a Roma, alla presenza delle più alte cariche istituzionali dello Stato. Come ha dichiarato il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, «la vita del poliziotto è scandita ogni anno dalla Festa della Polizia; un anniversario che ferma per un attimo il rapido fluire dell’impegno quotidiano per ricordarci quello che siamo, richiamarci alle attuali responsabilità e prepararci alle nuove sfide. Un momento in cui tradizione e modernità si sovrappongono in un periodo complesso in cui l’instabilità internazionale alimenta la mancanza di fiducia per il futuro».

La cerimonia

Questo importante traguardo esalta di nuovo l'impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre. Le celebrazioni avranno inizio alle ore 9.00, a Roma, presso la Scuola Superiore di Polizia, con la deposizione, presso il Sacrario dei Caduti, di una corona da parte del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Prefetto Vittorio Pisani. Successivamente, alle ore 11.00, alla presenza del Presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa, avrà luogo la solenne cerimonia in Piazza del Popolo, durante la quale, sarà conferita dal Presidente della Repubblica la medaglia d’oro al valor civile alla Bandiera della Polizia di Stato, per le attività svolte dal personale del Gruppo Sportivo Fiamme Oro.

Un’altra medaglia d’oro al merito civile sarà attribuita alla memoria della Guardia di Pubblica Sicurezza Paolo DIANO deceduto in servizio, nel 1981 a Bologna. Saranno concesse, poi, le promozioni per merito straordinario ai poliziotti che si sono distinti per gli eccezionali risultati conseguiti durante l’espletamento delle loro funzioni. Come da tradizione, la Polizia di Stato garantirà il Servizio di Guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, con il cambio della Guardia previsto alle ore 16.00 da parte di personale in uniforme storica.

Le celebrazioni di quest'anno saranno arricchite da iniziative ed eventi.

In particolare, dal 12 al 14 aprile in Piazza del Popolo saranno allestiti degli stand informativi che impegneranno personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni, della Polizia Ferroviaria, della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, della Direzione Centrale di Sanità, dell’Ufficio Relazioni Esterne, Cerimoniale e Studi Storici, della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, della Direzione Centrale Anticrimine, dell’Ispettorato delle Scuole, della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale, dell’Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti discriminatori e della Questura di Roma. I cittadini potranno così conoscere le varie articolazioni e funzioni della Polizia di Stato. Inoltre, personale medico della Polizia di Stato garantirà gratuitamente, in piazza, in un’apposita area, esami ematici e visite cardiologiche con elettrocardiogramma.

Sono previste anche attività degli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, degli artificieri e delle squadre cinofile e l’esibizione in concerto della Banda Musicale e della Fanfara appiedata e a cavallo. I maestri infioratori del Comune di Genzano creeranno quattro quadri infiorati, che rappresenteranno l’operato, i valori e i principi della Polizia di Stato e che saranno esposti in luoghi iconici della Capitale: Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Piazza del Viminale. Nella Galleria Alberto Sordi, dal 10 al 14 aprile, saranno messi in mostra alcuni veicoli della Polizia di Stato ed una esposizione grafica dedicata al romanzo a fumetti "Il commissario Mascherpa", curato dal mensile ufficiale della Polizia di Stato, Polizia Moderna. In occasione del 172 anniversario la Rai è Media Partner della Polizia di Stato: infatti, la cerimonia nazionale presso Piazza del Popolo sarà trasmessa in diretta da Rai1 dalle ore 10.50 e nella stessa piazza Isoradio sarà presente con una propria postazione nelle giornate del 12,13 e 14.