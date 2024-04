Mercoledì 10 Aprile 2024, 16:38 - Ultimo aggiornamento: 16:40

La polizia di stato festeggia oggi il 172° anniversario dalla sua fondazione e, per celebrare l’importante traguardo, questa mattina sono andate in scena tutta una serie di cerimonie per omaggiare al meglio l’impegno e la dedizione degli agenti, quotidianamente al lavoro per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Celebrazioni iniziate questa mattina alle 9:30 quando, alla presenza del prefetto, è stata deposta sulla lapide all’ingresso della questura una corona di alloro per rendere gli onori ai caduti della polizia.

I festeggiamenti sono proseguiti poi nel teatro Ponchielli dell’istituto Alessandro Volta, alla presenza di autorità civili e militari della provincia, oltre ai numerosi ospiti e, ovviamente, agli alunni della scuola, i quali hanno accompagnato le celebrazioni con l’orchestra e con il coro.

Oltre cento i riconoscimenti ricevuti dagli agenti più meritevoli e che si sono distinti in particolari operazioni, alcuni dei quali consegnati nella giornata odierna, mentre altri saranno consegnati in seguito dal questore in un’ulteriore cerimonia volta a premiare tutto il restante personale.