Kate, William e il futuro di George a Eton: il college (dalla retta stratosferica) non mette d'accordo mamma e papà

William e Kate, oltre a essere i principi del Galles, sono anche due genitori molto impegnati e ci tengono molto a essere presenti per i loro bambini George, Charlotte e Louis che stanno diventando grandi. L'istruzione per la Royal Family è un tema molto importante, così come lo è la scelta della scuola che i principini dovranno frequentare. George, a 13 anni, andrà in uno degli istituti più prestigiosi dell'Inghilterra ma mamma Kate sarebbe davvero molto preoccupata e il motivo è presto detto.