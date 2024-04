Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli separati ma sempre insieme: dalle cene di famiglia alla fede ancora al dito, la nuova vita dell'ex coppia

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati la scorsa estate dopo un’unione trentennale. Un colpo al cuore per tanti che credevano che il loro fosse un amore eterno, senza fine. Ma in fondo è ancora così. Perché da quando si sono separati sono uniti più che mai. E così forse nessuno rimarrà stupito nel vedere le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna. Scatti che mostrano Paolo e Sonia insieme a teatro, a vedere lo spettacolo di Stefano De Martino. La coppia o ex, vedete voi, ride, scherza e soprattutto ancora oggi porta la fede. Non se la sono mai tolta.

Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria: «Consigli sulla conduzione? Ho chiamato tutte le mie colleghe, anche Ilary Blasi»

Il rapporto

Ma c'è di più come scrive il settimanale diretto da Angelo Ascoli: "I due condividono pure una telefonata, chissà se di un parente o di un amico che, chiamando Sonia, non si sarà stupito che la produttrice tv abbia detto: 'Ti passo Paolo'”.

Separati o no il conduttore televisivo e l'opinionista de L'Isola dei Famosi si frequentano con i loro tre figli in ogni occasione che conta. Dalle festività comandate a una semplice cena, tutti riuniti. Anche quando c'è qualcosa di importante da condividere. Ogni decisione passa ancora da una reunion, anche la più semplice. Non a caso poco tempo fa Sonia aveva dichiarato: «Siamo una famiglia fortunata e allargata. E lo siamo perché quello che succede nel mondo e anche nella nostra Italia ci fa sentire la paura. In casa invece percepisco solo sicurezza. Sempre».

Isola dei Famosi 2024, concorrenti, opinionisti e quando inizia. Ecco cosa vedremo