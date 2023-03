Sabato 18 Marzo 2023, 05:45

Ancora una volta scienza e fede si incontreranno grazie a un evento senza precedenti per la città di Viterbo che prevede settimane ricche di eventi di alto livello. “Per chi ha un profondo credo è un momento alto di spiritualità – spiega l’assessore alle politiche sociali, Patrizia Notaristefano. È importante pensare di avere a Viterbo la copia della Sacra Sindone”.

Infatti, a partire dal 23 marzo verranno inaugurati una serie di eventi con protagonista la Mostra della copia certificata della Sindone presso la cripta di S. Andrea Apostolo a Viterbo, nel quartiere di Pianoscarano, gioiello della città e luogo ricco di storia. Un evento realizzato con una forte partecipazione da parte di tutte le associazioni e realtà della città di Viterbo.

“Grazie all’amministrazione che ci supporta con il patrocinio per questo incredibile evento – interviene Don Luca Scuderi, parroco dell’Unità pastorale S. Andrea-Sacra Famiglia. L’esposizione della Sindone è una realtà unica nella sua esperienza. Personalmente, appena l’ho vista, dopo un percorso non facile, mi sono emozionato. Guardare quella copia mi ha dato una sensazione particolare, la stessa per la quale vogliamo costruire un dialogo tra Scienza e Fede attraverso la mostra. La Sindone crea tante domande che ci pongono nella condizione di vedere oltre quello che gli occhi ci consentono di guardare”.

Gli eventi inizieranno il 23 marzo, con l’inaugurazione della mostra stessa, proseguendo poi il 26 marzo con la rappresentazione della pièce “Testimoni oculari”, il 31 marzo con la Via Crucis, il 2 aprile presentazione dell’opera “Quadri della Passione di Cristo”, il 6 aprile la S. Messa in Coena Domini e altare della Reposizione, il 7 aprile la Liturgia della Passione e il 13 aprile il convegno “Una notizia scritta sul Lino”.

Seguendo gli eventi in programma chiunque potrà approfondire il valore di questa icona, il significato e il suo messaggio. La mostra è gratuita e aperta al pubblico tutti i venerdì e sabato dalle ore 17 alle ore 19 e la domenica dalle ore 16 alle ore 19.