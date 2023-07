Sabato 1 Luglio 2023, 19:18

CITTA' DEL VATICANO - E' il ghost writer del Papa, il teologo numero uno che ha aiutato ad elaborare le novità teologiche contenute nella enciclica Laudato Sì e nelle esortazione apostoliche Amoris Laetitiza ed Evangelii Gaudium: Victor Manuel Fernandez, argentino, autore di 300 libri tra cui uno sulla potenza del bacio (il cui titolo però non è stato menzionato dal Vaticano nell'elenco fornito a corredo del suo curriculum) sarà il prossimo titolare del dicastero della Dottrina della Fede. La nomina è stata resa nota stamattina. Si tratta di un arcivescovo di orientamento progressista, autore di oltre 300 libri, che di se stesso dice di avere un «cuore di poeta e d’insegnante». Papa Bergoglio lo ha scelto per sostituire il cardinale Ladaria Ferrer andato in pensione per raggiunti limiti di età: certamente questa nomina costituisce una svolta per le riforme tanto auspicate alla vigilia dell'apertura del Sinodo dei Sinodi previsto per quest'autunno in cui sono in agenda temi caldi, come l'abolizione del celibato sacerdotale, il sacerdozio femminile, le benedizioni delle coppie gay, la sburocratizzazione delle strutture ecclesiastiche per renderle maggiormente fluide e a contatto con la gente, procedure più trasparenti sul fronte della lotta agli abusi. In Germania c'è persino chi chiede l'elezione diretta dei vescovi.

Il nuovo prefetto della Fede è molto attivo sia su Twitter che su Facebook. Ha insegnato per anni, è stato rettore della pontificia università cattolica dell'Argentina, ha fatto anche il parroco e poi il Papa nel 2018 lo ha nominato arcivescovo nella città de La Plata. Nasce in una famiglia di Cordoba, nell'interno dell'Argentina da una famiglia di origini italiane (della provincia di Macerata).

Nell'elenco delle sue pubblicazioni teologiche, tutte di carattere scientifico, ce n'è una che ha fatto il giro del mondo. L'arte del bacio è un libro del 1995 pieno di poesie, immagini erotiche, dove spiega che l'arte del bacio cura l'anima anche se lui stesso non l'ha mai provato perchè votato al celibato.

La nomina di Fernandez è considerata assai importante per due ragioni. La prima ha a che fare con l'indirizzo di una chiesa più destrutturata e meno incentrata sulle regole, quella chiesa da campo tanto auspicata da Papa Francesco. La seconda ragione è prospettica, perchè Fernandez - cardinale al prossimo concistoro - avrà chance di essere un king maker al prossimo conclave e determinare l'orientamento dei cardinali votanti, cioè quelli che hanno diritto di entrare in Sistina.

L'influenza su Bergoglio di questo teologo giudicato da chi lo ha incontrato molto diffidente è piuttosto alta, considerando i documenti papali per i quali ha fornito pareri e delucidazioni. Del ruolo del vescovo afferma che andrebbe rivisto perchè la percezione nelle diocesi è più paragonabile a quella di un capo che non a quella di un padre. In diverse occasioni ha sostenuto che il Vangelo è generalmente messo in secondo piano, e «si parla più della legge che della grazia, più della Chiesa che di Gesù Cristo, più del papa che della parola di Dio».

Il Papa ha scritto una lettera al Fernandez con le linee teologiche che dovrà seguire. Sarà un capovolgimento considerato che il Papa vuole che al centro ci sia non «una teologia da tavolo, con una logica fredda e dura che cerca di dominare tutto». Il «criterio fondamentale» - indica il Papa in questa lettera di accompagnamento alla nomina - è «considerare inadeguata qualsiasi concezione teologica che alla fine metta in dubbio l'onnipotenza di Dio e, soprattutto, della sua misericordia. Serve un pensiero che sappia presentare convincentemente un Dio che ama, che perdona, che salva, che libera, che promuove le persone e le chiama al servizio fraterno».

Francesco non risparmia le critiche alle gestioni precedenti: «Il dipartimento che presiederai - dice a Fernandez - in altri tempi è arrivato ad usare metodi immorali. Erano tempi in cui più che promuovere la conoscenza teologica si perseguitavano eventuali errori dottrinali». «Quello che mi aspetto da te è senza dubbio qualcosa di molto diverso». La familiarità tra i due è testimoniata anche da un tweet diffuso ieri dal neo Prefetto. Lui e il Papa a Santa Marta e il commento del vescovo: «Francesco lavora più di tutti in Vaticano».

E non c'è dubbio che il teologo argentino sarà pronto a 'rivoltarè il dicastero. Già qualcuno lo aveva indicato come l'ispiratore delle aperture sui divorziati risposati contenute nell'enciclica del Papa Amoris Laetitia. Nel Sinodo sull'Amazzonia frenò le istanze più estreme di coloro che speravano di ottenere l'abolizione del celibato per i sacerdoti. Ma spiegò che la Chiesa deve guardare avanti con un maggior protagonismo per i laici. Tema questo che sarà tra quelli centrali del Sinodo di ottobre. Sulle coppie gay sostiene fortemente quello che più volte ha detto Papa Francesco, ovvero il riconoscimento della loro unione da un punto di vista civile per una loro tutela, mettendolo su un altro piano però rispetto al matrimonio in Chiesa che resta l'unione tra un uomo e una donna aperta alla vita. Fernandez si insedierà a metà settembre ma è evidente che dovrà sbrogliare molte tensioni.

L'ultimo caso in ordine di arrivo è quello, per esempio, del mancato nulla osta, da parte del Vaticano, al professor Martin Lintner per la nomina a preside dello Studio teologico accademico di Bressanone per le sue pubblicazioni sulla moralità sessuale. Tra i commenti dei social sulla nomina di Fernandez, sono in molti, dalle frange conservatrici della Chiesa, a parlare di «rottura» e di «fine dell'era Ratzinger».