Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria: «Consigli sulla conduzione? Ho chiamato tutte le mie colleghe, anche Ilary Blasi»

L'Isola dei Famosi è un punto fermo per Vladimir Luxuria. Perché l'ha vinta nel 2008 contro Belen Rodriguez, perché l'ha fatta da inviata, poi l'ha seguita da studio come opinionista. Ora è la conduttrice. Insomma l'Isola la conosce come le sue tasche.

Per la conduttrice secchiona («criticatemi su tutto ma non sull'impegno») è arrivato il primo grande esame: «Mi piacerebbe essere giudicata per come conduco, per come entro in comunicazione con i concorrenti e con il pubblico, per come racconto le storie e per come riuscirò a tirare fuori quelle storie». Storie vere anche da parte di tutti i partecipanti, nessuno escluso, garantisce: «I bonazzi e le bonazze ci sono – e che fai se ti chiedono un riparo, li lasci fuori dalla porta? – ma hanno storie incredibili pure loro, vedrete».

Le ex conduttrici

Confessa di aver chiamato tutti quelli che l'hanno preceduta: da Simona Ventura a Nicola Savino, fino ad Alessia Marcuzzi e naturalmente Ilary Blasi: «La felicità è bella soltanto se condivisa».

Al settimanale Chi fissa le sue regole: «Non voglio spiaggiati. I naufraghi saranno costretti a darsi da fare, dovranno costruire la loro dimora, pescare, procacciarsi il cibo, non voglio vedere pigri che fanno male a se stessi e al pubblico, perché più non fai le cose, meno passa il tempo sull’isola. Più non fai le cose, più annoi la gente a casa».

E il trash? «Non mi interessa la lite in sé, ci saranno, inutile dire che farò un’Isola senza litigi – si litiga negli uffici, in posta, in fila e sui mezzi pubblici e sono tutti a pancia piena – figurati se non si litiga lì, però vorrei trovare le motivazioni più profonde dei contrasti. Quell’isola, io lo so, è vero, è un inferno, ma è anche o può anche essere un paradiso».

Gli opinionisti

Al suo fianco, in studio Sonia Bruganelli e Dario Maltese. A Chi li descrive così: «Con Sonia, lei già conosce il mestiere, la vedo come quella un po’ più sferzante, è una divisiva e ci sta. Dario è troppo forte, non lo conoscevo, lo vedevo leggere le notizie al tg, l’ho visto senza cravatta, più sbottonato anche in senso metaforico, è dolce e, al tempo stesso, sa stare alla battuta». E a quel ragazzo di Foggia che oggi quando torna sembra arrivi Sophia Loren, Vladi dice grazie. Un grazie vero, grande: «Grazie a quel ragazzino che sono stata, grazie per avere resistito, per averci creduto anche quando tutti non puntavano nulla su di te, grazie per avere ingoiato le lacrime e per non esserti mai arreso all’odio».