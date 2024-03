Anita Olivieri e la rivelazione su Paolo Bonolis: la gaffe che avrebbe potuto evitare

Giovedì 14 Marzo 2024, 07:58

Di recente gli attentissimi telespettatori del Grande Fratello 23 hanno notato un dettaglio rivelato proprio da Anita Olivieri. La gieffina, da sempre al centro delle dinamiche della casa, si sarebbe fatta sfuggire un'ammissione che ha lasciato tutti di stucco. Parlando con Alessio Falsone ha infatti rivelato che suo fratello Leandro, in passato, ha lavorato a casa Bonolis – Bruganelli per fare ripetizioni alla figlia."Paolo Bonolis a me piace moltissimo. In passato mio fratello ha dato ripetizioni alla figlia. Pensa che lui non sapeva nemmeno di chi fosse figlia, finchè un giorno non gli ha aperto la porta Bonolis stesso" ha dichiarato Anita, in una conversazione concitata con la sua nuova fiamma. Tra l'altro il fratello della Olivieri, Leandro, ad oggi non è mai apparso in video. Descrive su Instagram il suo come un lavoro che gli dà spesso motivo per restare lontano da casa. In un vecchio post del 2019, Anita spese davvero delle belle parole nei confronti di suo fratello. “Non vedevo mio fratello da 5 mesi. E ammetto che il fatto che non ci sarebbe stato alla mia laurea è stato difficile da accettare. Lui per me un punto di riferimento. Con lui ho sempre fatto la dura, ma l’amore per un fratello, soprattutto se si chiama Leandro, è inspiegabile a parole".

