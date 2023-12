Omar Di Felice e la traversata in bici dell'Antartide: pedala per 7 ore al giorno a -20° in un deserto di ghiaccio

Non si ferma neanche per Capodanno la traversata ai limiti dell'umana resistenza di Omar Di Felice. Il ciclista estremo, che sta attraversando l'Antartide in bicicletta, ha già festeggiato il Natale da solo in tenda - a 20° sotto zero - mangiando un mini-panettone nel mezzo di un deserto di ghiaccio. Attraverso i social, ha mandato un messaggio audio di auguri per i suoi follower: «Sono felice di essere qui, è il mio sogno - ha detto -, mi sto meravigliando del bello che l'Antartide mi offre. Sono fiducioso per quello che è il proseguimento della mia avventura. Non posso che augurarvi delle serene festività natalizie».

L'impresa di Omar Di Felice in Antartide

Omar è arrivato al 38esimo giorno della sua impresa, finora mai riuscita a nessun ciclista.

Sui 1.100 km del tragitto fino al Polo non c'è nessuna presenza umana e nessun rifugio, solo una distesa infinita di ghiaccio e neve polverosa. La base internazionale sarà il suo unico punto di appoggio. Raggiunta questa, proseguirà fino alla costa opposta, per poi tornare al Polo e da lì rientrare in Cile in aereo. In tutto, percorrerà in bici circa 1.600 km.