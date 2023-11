Omar Di Felice è arrivato in Antartide: comincia la traversata in bicicletta

Omar Di Felice è riuscito ad arrivare in Antartide per tentare la traversata in bicicletta del continente antartico. L’ultracycler romano sarebbe dovuto atterrare nel continente più remoto al mondo già diversi giorni fa, ma le anomale condizioni meteo (troppo caldo per essere in Antartide) non hanno permesso agli aerei di volare. Poche ore fa è arrivato l’annuncio attraverso i suoi social network: «GRATITUDINE: questo è ciò che ho provato sorvolando nuovamente l’Antartide. Grato di poter essere ancora qui, un anno dopo, per poter riprendere il sogno dove è rimasto interrotto».

«Atterrato a Union Glacier», ha scritto il romano, tornato nel continente antartico dopo aver tentato la traversata già un anno fa, abbandonata a causa di alcuni problemi personali. La traversata Antarctica Unlimited sarà collegata al progetto Bike to 1.5°C con cui Omar, attraverso una serie di avventure ed esplorazioni, cerca di divulgare i temi relativi la crisi climatica. Durante le settimane precedenti la partenza sono state realizzate dirette e interviste a ricercatrici e ricercatori che hanno vissuto l’esperienza della vita in Antartide, luogo tanto estremo quanto delicato in cui i cambiamenti climatici stanno generando impatti devastanti per il resto del Pianeta.

La traversata, lunga circa 1700 km totali, rimane la più lunga traversata integralmente in solitaria in sella ad una bicicletta.

Si svolgerà in totale autosufficienza senza alcun mezzo di supporto. L’unico punto in cui sarà possibile il rifornimento delle scorte sarà la base permanente presente al Polo Sud. In questo momento Di Felice si trova a Union Glacier, il campo base del continente antartico per chi, come lui, proviene dal Cile. Da qui, Omar verrà trasferito con un elicottero all’Hercules Inlet, da dove partirà ufficialmente la traversata. E’ possibile seguire l’avventura di Omar Di Felice a questo link: https://live.endu.net/antarcticaunlimited/ , dove è disponibile la livemap aggiornata costantemente.