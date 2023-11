Record del mondo per l'apneista disabile Alessandro Cianfoni: «Risultato straordinario»

Ancora un record del mondo per Alessandro Cianfoni, apneista disabile di Velletri. Stavolta, nella piscina del Bella Italia di Lignano Sabbiadoro, in occasione dei Campionati del mondo di Apnea e Nuoto pinnato per diversamente abili organizzato dalla Fipsas sotto l’egida della Cmas con la partnership della Rai, è riuscito a toccare il traguardo per primo stabilendo il nuovo primato iridato nella "dinamica senza attrezzi".

Omar Di Felice è arrivato in Antartide: comincia la traversata in bicicletta

«Mi sono preparato con grandissima attenzione – spiega – e il risultato finale è straordinario.

Questo primato mondiale arriva dopo quello stabilito in occasione dei Giochi del Mare ad Ischia ed è prezioso perché conferma che il lavoro in acqua, gli allenamenti, la concentrazione e la fatica uniti insieme danno grandi risultati. Tornerò a casa con la consapevolezza che il mio cammino continua senza soste, sono davvero soddisfatto».

Alessandro Cianfoni, professione neurocardiologo interventista, a Lignano Sabbiadoro è riuscito a mettere alle sue spalle atleti di quattro continenti nuotando con il solo ausilio delle braccia. «Sapevo che la medaglia d’oro poteva essere alla mia portata e non mi sono fatto sfuggire l’occasione. E, sì, proverò a migliorarmi ancora».