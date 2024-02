Antartide, drone senza pilota esplora i ghiacci

Sabato 24 Febbraio 2024, 10:49

Per scoprire come il cambiamento climatico impatta sull’Antartide, gli scienziati della British Antarctic Survey hanno costruito un drone senza pilota per poterne sorvolare il territorio. In grado di volare per 1000 chilometri, il velivolo riesce a ispezionare il terreno fino a 4 chilometri sotto il ghiaccio. L'aereo senza pilota ha già volato per quasi 700 km raccogliendo dati che potrebbero aiutarci a comprendere meglio come l'Antartide sia influenzata dal cambiamento ambientale.