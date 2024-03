Olivia Munn, la confessione dell'attrice: «Ho un cancro al seno. Ho avuto quattro interventi in 10 mesi. Scoperto dopo una mammografia negativa»

«Mi è stato diagnosticato un cancro al seno». Con queste parole Olivia Munn, 43 anni, attrice statunitense originaria di Oklahoma City attrice di X Men e amica di Elisabetta Canalis, ha scritto a corredo dell'ultimo post Instagram. L'attrice, attraverso il post Instagram che mostra foto e video di lei in ospedale, ha voluto condividere la storia della sua malattia con i suoi follower. «Ho avuto già quattro interventi in dieci mesi. Spero che condividendolo possa aiutare gli altri a trovare conforto, ispirazione e sostegno nel proprio viaggio».

Olivia Munn, la rivelazione su Instagram

«Nel febbraio 2023, nel tentativo di fare un semplice controllo sulla mia salute, ho fatto un test genetico che verifica novanta geni del tumore - ha scritto Olivia Munn su Instagram -.

Lo sfogo

«Ho preferito tenere privata la diagnosi, la preoccupazione, il recupero e la medicina per il dolore ma ho avuto bisogno di prendere fiato e superare alcune parti difficili prima di condividere tutto questo - ha concluso Olivia Munn -. Sono stati esaminati fattori come la mia età e la mia storia familiare e avevo un rischio del 37%. Trenta giorni dopo quella biopsia ho subito una mastectomia bilaterale. Sono passata da sentirmi completamente bene un giorno a svegliarmi in un letto d'ospedale dopo intervento chirurgico di dieci ore il giorno dopo»